Confira quatro opções de diversão gratuita no fim de semana de Natal

Só na barbada 23/12/2016 | 12h00 Atualizada em

Dentro do projeto cultural Bebendo da Fonte, que busca ocupas as áreas públicas da Capital para dar lazer e entretenimento à população, o grupo Puro Ashtral é o protagonista da festa de pré-Réveillon, no domingo.



A atividade costuma reverenciar os espaços tradicionais e históricos do samba porto-alegrense, em especial os que se concentravam ao redor da Praça Garibaldi, como a Sociedade Nós Os Democratas, as tribos carnavalescas Os Xavantes, Os Caités, Os Tapuias, as muambas das folias momescas e a Ilhota, berço do compositor Lupicínio Rodrigues, um dos maiores compositores da história do samba nacional. No show, os sambistas apresentam releituras de nomes como Cartola, Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz e Jorge Aragão.



Local: Praça Garibaldi, no Bairro Cidade Baixa.

Quando: neste domingo, a partir das 17h.

Quanto: de graça:



AO AR LIVRE



Prainha do Gasômetro recebe shows e artesanato Foto: Omar Freitas / Agencia RBS

Música e artesanato por um mundo melhorA prainha do Iberê, um dos mais belos locais de Porto Alegre recebe um excelente evento, justamente em um dia tão simbólico, o domingo de Natal. Batizado de Concrete Jungle, o evento pretende disseminar mais amor ao próximo, respeito e preservação da natureza, com exposição de artesanato ao ar livre e shows de grupos de rock, hip hop e pop.



Onde: Prainha do Museu Iberê Camargo, Padre Cacique, 2.000

Quando: neste domingo, a partir das 10h.

Quanto: De graça.



Não Pertence faz show na véspera de Natal



Não Pertence faz show na véspera de Natal Foto: Caco Konzen / Especial

Já em Novo Hamburgo, a banda de rock Não Pertence, revelada na seção Estrelas da Periferia, anima a véspera de Natal, com um inusitado show matinal, no dia 24. Além de releituras de sucessos do rock, apresentam canções próprias, como Tá no Sangue.

Local: Praça do Imigrante, Avenida Dom João Becker, em Novo Hamburgo, Quando: neste sábado, a partir das 9h30min.

Quanto: de graça.



Natal é com samba na Zona Sul



Robinho (ao centro) comanda a roda de samba na Tinga Foto: Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Na Restinga, o Natal é comandado pela roda de samba do Robinho Sorriso, nome tradicional do samba de Porto Alegre. Em uma tarde que promete sucessos do melhor do gênero no país, Robinho também apresenta canções que marcaram época no Carnaval de Porto Alegre, ao lado da Seleção do Samba, com Duda Carvalho.



Local: Bar do França, Rua Macedônia, 300, na Restinga Nova,

Quando:neste domingo, a partir do meio-dia.

Quanto: De graça.

Tarde de solidariedade com Pyração e Pagode do Dorinho





Pyração em evento beneficente no Bambas Foto: Divulgação / Divulgação

No tradicional evento Sociedade do Samba, a quadra dos Bambas da Orgia se abre para um domingo de muita solidariedade. No palco, shows de Pyração e do tradicional Pagode do Dorinho. As doações de brinquedos e alimentos não perecíveis serão doados para entidades carentes.



Local: Quadra dos Bambas da Orgia, Voluntários da Pátria, 1.387.

Quando: neste domingo, a partir 17h.

Quanto: O ingresso é um quilo de alimento não perecível ou um brinquedo.



EM CANOAS



Claus e Vanessa é pedida pop



Claus e Vanessa: só sucessos em Canoas Foto: Rafael Marconatto / Divulgação

Já em Canoas, a dupla Claus & Vanessa deixa o começo do dia 25 de dezembro mais leve e pop para a galera. Casal querido da música gaúcha, eles fazem show para apresentar a mais recente canção, Novo Lugar. E claro, sempre rolam hits, como Medo de Amar e Amor Se Você For Embora.



Local: Hangar 14 Bis, Canoas Shopping, 6.750, a partir da 1h,

Quando: madrugada de sábado para domingo.

Quanto: Elas pagam R$ 20, Eles, R$ 30.



NA QUADRA DA IMPERADORES



Foto: Divulgação / Divulgação

Depois da ceia, uma das boas pedidas da noite de Natal é curtir um baita evento na quadra de uma das mais tradicionais escolas de samba da Capital. Na quadra da Imperadores, uma das grandes atrações é o grupo Experimenta, revelado na seção Estrelas da Periferia, do Diário. Na função, ainda acontece a roda de samba com o projeto Seleção da Tropa, que canta sucessos de jovens nomes do pagode, como Dilsinho e Ferrugem.



Além deles, show dos grupos Temperô, revelado na seção Estrelas da Periferia, do Diário, Na Levada, do cantor Junior Paixão e de Pagode Tá na Área.



Onde:Quadra da Imperadores do Samba, Padre Cacique, 1.567

Quando: sábado para domingo, a partir da 1h30min.

Quanto: Ingressos a R$ 15.