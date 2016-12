Luana Piovani avalia 2016: "Me separei, trabalhei superpouco, tenho conta pra pagar"

Retrospectiva 29/12/2016 | 22h06 Atualizada em

A atriz Luana Piovani, 40 anos, fez uma transmissão ao vivo nesta quinta-feira para seus seguidores no Facebook e aproveitou para avaliar o ano que está se encerrando. No vídeo de 27 minutos, ela fala sobre o casamento e os poucos trabalhos realizados em 2016.

— Para mim, foi um ano difícil também: me separei do Pedro, trabalhei superpouco, tenho conta pra cacete pra pagar — relembrou.

Antes, porém, a mãe de Dom, quatro anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de um aninho, contemporizou.

— Eu fico com pena de 2016. Ele veio novinho, zerado, com as páginas em branco. Não foi ele que escreveu a história dele. Fomos nós que escrevemos a história de 2016.

Casada com o surfista Pedro Scooby, 28 anos, depois de passarem aproximadamente três meses separados, ela também aproveitou para projetar 2017.

— Vocês sabem que a crise financeira vai continuar? Não fiquem achando que vai ser incrível. Espero, só, que a gente trabalhe mais.

Durante a transmissão, ela também comenta assuntos do cotidiano, como o caso do ambulante que morreu na noite de Natal, em São Paulo, após ser espancado em estação de metrô.

Assista à transmissão feita pela atriz.

