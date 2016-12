Rapper de Alvorada faz sample com hit de Rita Lee

Música 28/12/2016 | 15h01 Atualizada em

Fã de Rita Lee desde a infância, o rapper Profetta Picadilha decidiu colocar em prática um sonho antigo: fazer um sample (quando o músico usa um trecho de uma canção como base para outra), de uma faixa de uma das principais cantoras do rock nacional, Rita Lee. Há 15 anos na estrada, o músico de Alvorada, na Região Metropolitana, foi até o Rio de Janeiro para fazer um sample de sua nova faixa, Eu Posso, usando Mania de Você, um dos grandes hits de Rita Lee, como base.

— Sempre gostei das canções dela, mas desta especialmente. Minha mãe ouvia muito Rita Lee. Eu Posso foi mixada e masterizada no Rio, pelo engenheiro de som Luiz Café, que fez a mixagem de Guerra, do carioca MC Marechal Trilha, uma das trilhas sonoras do filme Alemão, que também virou seriado na TV Globo — explica o rapper.



Profetta revela que nunca conseguiu ir em algum show da cantora, mas que pretende realizar o sonho em breve, assim que Rita anunciar uma nova turnê. Picadilha, que escreve rimas e canta hip hop desde os 10 anos de idade.



— Lembro que, nas festas de Dia das Crianças na comunidade, os outros meninos subiam no palco pra cantar Sandy & Junior e eu para cantar Thaíde e DJ Hum e Racionais — relembra.

