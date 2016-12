Roberto Carlos surpreende e canta "Quero que Vá Tudo pro Inferno" depois de 30 anos

Especial de fim de ano 24/12/2016 | 11h48 Atualizada em

Foram necessários cerca de 30 anos para que Roberto Carlos voltasse a incluir no seu repertório a música "Quero que Vá Tudo pro Inferno". Desde a década de 80, a canção de 1965 não fazia mais parte do setlist do cantor, que não conseguia pronunciar "a palavra maldita".

— Não me lembro mais quando foi a última vez que cantei essa música. Faz muito tempo realmente. De repente os amigos insistiram e comecei a tratar o TOC (transtorno obsessivo compulsivo). Melhorei um pouco e ensaiei cantando pela metade, mas aí tratei mais um pouco e resolvi cantar tudo — falou o rei.



A surpresa foi o ápice da apresentação, que é praticamente o mesma desde 1974. Participaram da atração nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Marisa Monte e Zeca Pagodinho. Além da música, outro destaque ficou por conta da presença internacional de Jennifer Lopez.





