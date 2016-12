Walter Casagrande assume namoro com Baby do Brasil e diz: "A opção dela em não fazer sexo é linda"

Juntos há quatro meses 25/12/2016 | 10h24 Atualizada em

Se 2016 teve casais famosos se separando, também têm alguns novos surgindo. Um deles é formado pelo ex-jogador de futebol e comentarista esportivo da Rede Globo Walter Casagrande Júnior com a cantora Baby do Brasil.



Em entrevista ao Ego, Casão disse que eles estão juntos há quatro meses e se derreteu pela amada:

— Ela é super do bem, alto astral, divertida, carinhosa, linda, um ser humano super especial que só me fez bem desde que a conheci.



Leia mais

Após brigas, família Camargo se separa no Natal pela primeira vez

Fátima Bernardes desabafa: "Casamento e prisão é quase a mesma coisa"

Roberto Carlos surpreende e canta "Quero que Vá Tudo pro Inferno" depois de 30 anos



O fato de Baby ser pastora e fundadora da igreja Ministério do Espírito Santo de Deus em Nome do Senhor Jesus Cristo não o incomoda. Pelo contrário, ele garante que vai até mesmo aos cultos com ela.

— Ela é uma pastora, eu me aproximei muito de Jesus através dela. Às vezes eu vou ao culto com ela, mas não é necessário que eu me converta para ficarmos juntos. Compartilho dos pensamentos espirituais dela — disse.

Casagrandre ainda falou sobre a opção de Baby não fazer sexo desde que fundou a igreja, em 1998. Segundo ele, é importante conhecer e respeitar as filosofias de sua amada.

— Eu respeito todos os valores dela desde que a conheci. A opção dela em não fazer sexo é linda. Ela está esperando o homem que seja o amor da vida dela para fazer isso. Não tenho dúvida que seremos felizes — afirmou.