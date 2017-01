Após problema cardíaco, Felipe Titto recebe alta do hospital: "Pensar e repensar algumas coisas"

Reflexão após susto 23/01/2017 | 11h13 Atualizada em

Foi só um susto. Após ser internado às pressas no último domingo, dia 22, Felipe Titto recebeu alta do hospital.

Ainda no quarto do hospital, esperando para ser liberado, ele postou um vídeo no Snapchat e refletiu:

"Junto com esse susto vale a reflexão também. Às vezes, a gente tem que ter um sinalzinho para pensar e repensar em algumas coisas."

As primeiras informações sobre o estado de saúde do ator informaram que ele teria sofrido um infarto. Pouco depois, os médicos suspeitaram de dengue, mas ao final, a assessoria de Felipe esclareceu que exames constataram uma inflamação no miocárdio.







Leia mais sobre famosos e entretenimento