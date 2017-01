Após ser chamada de "macaca" por apresentador, Ludmilla prestará queixa na polícia

Injúria racial 18/01/2017 | 08h32 Atualizada em

Mais um caso de injúria racial no mundo artístico. A vítima, mais uma vez, foi Ludmilla. A funkeira já havia sido alvo de comentários ofensivos por parte de Val Marchiori, no Carnaval do ano passado. O caso foi parar na Justiça e Ludmilla exigiu R$ 300 mil de indenização.

Leia mais:

Autor de ofensas racistas à cantora Ludmilla confessa crime

Ludmilla vai processar Val Marchiori por injúria racial

Val Marchiori critica cabelo de Ludmilla e causa revolta na internet: "Racista!"



Há poucos dias, Ludmilla voltou a ser vítima de comentários racistas, desta vez no aeroporto de Florianópolis.

Agora, foi a vez do apresentador Marcão Chumbo Grosso, da Record DF, soltar o verbo contra a funkeira. Durante a exibição de uma matéria sobre Ludmilla, de que a cantora teria evitado tirar fotos com fãs, Marcão disparou:

— É uma coisa que não dá para entender. Era pobre e macaca, pobre, mas pobre mesmo. Sempre falo, eu era pobre e macaco também.

Diante da repercussão do vídeo na internet, Ludmilla manifestou sua indignação:

"Infelizmente, ainda existem pessoas que não compreendem que a discriminação racial é crime e alguns, ainda usam o espaço na mídia para noticiar mentiras ao meu respeito, ofender, menosprezar e propagar todo o seu ódio. Não deixaremos impune tais atos, trata-se de um desrespeito absurdo, vergonhoso. Fica evidente que esse cidadão Marcão não possui nenhum pudor ou constrangimento em ofender alguém em rede nacional. Como já foi dito por Paulo Autran, 'todo preconceito é feito da ignorância', visto que os racistas não possuem um conhecimento de moralidade, tratando sua própria cor de pele como superior e única. Isso tem que ser combatido e farei a minha parte, quantas vezes for necessário".

A assessoria de Ludmilla confirmou ao Uol que "tomará as medidas legais cabíveis" contra o apresentador.

Marcão Chumbo Grosso recebeu diversas críticas nas redes sociais e resolveu bloquear seu perfil.