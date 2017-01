As reações no Twitter sobre a estreia do BBB 17

Sem Bial 23/01/2017 | 22h49 Atualizada em

Antes das 22h20min desta segunda-feira, quando começou a 17ª edição do Big Brother Brasil, a estreia do programa já era assunto no Twitter. As hashtags #TiagoLeifert e #CadeoBial estiveram nos trending topics da rede social no Brasil, que é a lista dos assuntos mais comentados.

É hoje o BBB17 pic.twitter.com/p89Qj5kyQt ¿ João Victor (@JoaoFontanel) 24 de janeiro de 2017

Mesmo ansiosos, muitos fizeram piada sobre a substituição de Pedro Bial por Tiago Leifert. Essa é uma das novidades desta edição.

bbb começando e não iremos mais escutar "salve salve, está no ar mais um campeão de audiência'' volta bial #bbb17 pic.twitter.com/bWpXy9uV6b — anderson (@shnwendes) 24 de janeiro de 2017

Começou BBB, mas é sem o Bial pic.twitter.com/ELORzHDFSy — x-yago (@twerkyago) 24 de janeiro de 2017

Olha aqui #bbb17 que close errado foi esse de vocês terem tirado o Pedro Bial? Me explica que não entendi NADA! pic.twitter.com/1cfJOsyehi ¿ Little Monster (@LeoNebraska) 24 de janeiro de 2017

bbb sem o bial é tipo o domingao do faustao sem o faustao — david d. (@_darsdavid) 24 de janeiro de 2017

No primeiro dia, apenas os gêmeos Manoel e Antônio e Mayla e Emilly estavam na casa. Os tuiteiros gastaram o teclado falando sobre as duplas? Gastaram.

imagina um bbb de gêmeos, eu ia gostar kkkkk #bbb17 ¿ @badgirlnat (@nathnazareth) 24 de janeiro de 2017

Um dos gêmeos no bbb e o outro aqui em casa por favor produção #BBB17 ¿ Lavínia Santos (@laaviniass) 24 de janeiro de 2017

Pelo jeito vai rolar casal dos que ficarem na casa e dos que saírem hahahahahaha #BBB17#RedeBBB ¿ Vai Desmaiar #BBB17 (@vaidesmaiar) 24 de janeiro de 2017

O programa se encerrou com curtos 24 minutos de exibição, mas deu tempo para os gêmeos participarem de um quiz. A prova rendeu R$ 10 mil às gaúchas, que venceram os capixabas.

No quiz, cada dupla teria que concordar questões sobre suas personalidades, como "Quem é mais fofoqueiro?" ou "Quem é mais mentiroso?".

já começou com prova e dinheiro gosto assim #BBB17 ¿ SNAP : ricksanttss (@ricksanttss) 24 de janeiro de 2017

Emily assumindo ser a mais mentirosa. GRITO #BBB17 ¿ BBBalinha 17 ¿¿ (@HallsComenta) 24 de janeiro de 2017

#bbb17 no primeiro dia ja ganharam 10 mil reais e 10 mil seguidores ¿ crucio (@ilufalufa) 24 de janeiro de 2017

