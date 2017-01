Conheça as gêmeas gaúchas que disputam uma vaga no BBB 17

Espiadinha 19/01/2017 | 10h15 Atualizada em

Além da ex-Miss Ieda e do médico Marcos, o BBB 17 terá mais uma gaúcha. A dúvida agora é saber quem entra na casa mais vigiada do Brasil: Emilly ou Mayla? As gêmeas disputarão entre si uma vaga do programa, com escolha definida pelo voto popular.



Leia mais:

BBB 17 tem dois gaúchos na disputa: conheça os participantes

Aos 70 anos, gaúcha de Canoas é a participante mais velha da história do BBB e já foi miss

"Eu não sabia de nada", diz pai de médico gaúcho que entrou no BBB



Naturais de Eldorado do Sul, Emilly e Mayla Araújo, de 20 anos, garantem que são "melhores amigas", mas brigam de vez em quando por causa da vaidade. Maquiagens e roupas são alvo de disputa entre as irmãs.



Sobre a importância do Big Brother Brasil na vida de quem for escolhida, as gêmeas concordam:

— O BBB vai abrir muitas portas e vou poder ajudar meus pais.



Foto: TV Globo / Divulgação

Na torcida uma pela outra, elas trocam elogios e não têm rivalidade. Emily garante:

— Ela é verdadeira, não vai conseguir mentir, nem ser falsa com ninguém.



Foto: TV Globo / Divulgação

Mayla retribui o carinho:

— Minha irmã tem carisma, confiança.

Juntas, elas parecem amigas e fofíssimas. Mas será que essa simpatia toda continuará dentro da casa, disputando com os outros participantes?