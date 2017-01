Evaristo Costa vira tema de festa em Porto Alegre e brinca: "Não me convidaram, mas abusaram de mim"

Ele é pop! 31/01/2017 | 16h41 Atualizada em

Evaristo Costa provou, mais uma vez, que a zoeira na internet não tem limites. Famoso por interagir com os seguidores nas redes sociais, desta vez, o apresentador do Jornal Hoje brincou com um grupo de fãs de Porto Alegre.

Acontece que Evaristo ficou sabendo pelo Facebook de um evento na Capital gaúcha que tinha um pôster da sua imagem em tamanho real. A festa foi realizada no sábado, dia 27, no Bairro Cidade Baixa.

Pelas imagens publicadas nas redes sociais, dá para ver que farra foi grande. Teve foto sensual, de pegação, lambida no peito, entre outras posições de fãs espirituosos que posaram ao lado da imagem do jornalista.



Não demorou muito para Evaristo se manifestar em suas redes sociais.

"Teve festa em Porto Alegre onde eu fui o tema. Não me convidaram, mas abusaram de mim", brincou ele em seu perfil no Instagram.

Teve festa em Porto Alegre onde eu fui o tema. Não me convidaram, mas abusaram de mim ¿¿¿¿ Uma foto publicada por Evaristo Costa (@evaristocostaoficial) em Jan 31, 2017 às 5:48 PST



"Mais alguém foi nessa festa?", questionou o apresentador em um post no Facebook.





Bastou Evaristo fazer a pergunta para receber várias imagens nos comentários:



Foto: Reprodução / Facebook



