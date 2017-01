Filho de Fátima Bernardes e William Bonner sofre acidente de carro

Rio de Janeiro 03/01/2017 | 17h38 Atualizada em

Vinícius Bonemer, filho dos jornalistas Fátima Bernardes e William Bonner, sofreu um acidente de carro por volta das 8h desta terça-feira. Ele voltava de Búzios, onde passou o Réveillon com amigos, quando o veículo em que estava chocou-se com um caminhão e um ônibus.



De acordo com a Revista Quem, apesar da gravidade do acidente, que aconteceu próximo ao Trevo de Búzios, na Região dos Lagos, o jovem não se feriu com gravidade. Giuliano Costa, amigo de Vinícius, porém, está internado em estado grave no Hospital Santa Izabel, em Cabo Frio.

O jornal Folha dos Lagos, que cobre a região, esteve no local do acidente e registrou uma imagem do carro em que Vinícius estava.

A assessoria de imprensa da Rede Globo limitou-se a informar que o filho dos apresentadores da emissora "passa bem".



Vinícius é um dos trigêmeos filhos do casal, que anunciou a separação em agosto do ano passado. Além dele, William e Fátima são pais de Laura e Beatriz.