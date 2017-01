MC G15, do hit "Deu onda", fará primeiro show na Europa em fevereiro

Sucesso 10/01/2017 | 19h42 Atualizada em

Sucesso no Brasil, MC G15 levará "Deu onda" a Portugal

O pai te ama, ora pois. Depois de emplacar o hit "Deu onda" no Brasil, MC G15 está prestes a fazer sua primeira apresentação na Europa. O show será em Portugal, em fevereiro, de acordo com o jornal Extra.

— Os portugueses ficaram loucos. Fechamos apenas um show, mas outros podem rolar. A agenda dele está uma loucura. Tudo muda muito rápido. Só sabemos para onde vamos em cima da hora. A média de shows só aumenta — disse o empresário de Gabriel Soares, verdadeiro nome do funkeiro.

O hit é o sétimo colocado no ranking Spotfy das 50 músicas virais do mundo até a noite desta terça-feira, mas, na semana passada, chegou a ocupar a primeira posição.

Ainda de acordo com o jornal, antes do sucesso, o cachê do jovem de 18 anos era cerca de R$ 10 mil, não saindo por menos de R$ 40 mil atualmente e podendo alcançar os R$ 50 mil.

Gabriel Soares e a namorada, Ingryd Tawane Foto: Reprodução / Instagram

Tanto sucesso agrada também a namorada de MC G15, Ingryd Tawane, 18 anos, citada na música. Mesmo assim, reconhece que sente vergonha.

— Antes ele só cantava, desculpa a expressão, só putaria e maconha. Agora está mais romântico. Esse é o amor. Fico com muita vergonha, mas se não fosse assim, acho que não estourava.



