O que fazer ao descobrir que o marido tem perfil em site de relacionamento

Descobri no celular do meu esposo um site de relacionamento do qual ele faz parte. Entrei, fiz um perfil falso e estou de papo com ele. Agora, está querendo marcar um encontro comigo. Imagino que não passe pela cabeça dele com quem está falando.



Estou muito triste e decepcionada, pois não esperamos isso da pessoa que amamos. Somos casados há 18 anos e temos dois filhos. Nos damos muito bem na cama. Adoro sexo e não nego fogo nunca. Além disso, sempre fui fiel.

Estou um pouco acima do meu peso. Será por isso? Penso em me separar, mas não quero ficar sozinha, afinal, sei que a maioria dos homens gosta de pular a cerca.

Querida amiga, você se colocou numa enrascada. Qualquer movimento que faça, agora, vai mexer mais ainda com a relação de vocês.

O ideal era, desde o início, ter aberto o jogo questionando o porquê dessa necessidade dele de buscar esse bate-papo com outras mulheres e, a partir daí, tentarem, juntos, reverter a situação.

Neste momento, você também mostrou a ele que tem condições de fazer o mesmo. Abriu espaço para conversar com alguém, mesmo que seja ele.

Agora, pode fazer do limão uma limonada, dizendo que viu que ele estava neste ¿chat¿ e quis apimentar a relação de vocês quando entrou no papel de outra mulher para conhecer esse outro lado dele.

Jogo aberto

Sim, sabemos que é difícil passar por cima do sentimento de traição, cara amiga, mas, como você mesmo colocou que ¿a dificuldade de ficar sozinha¿ pode ser pior, levantamos essa possibilidade.

Assim, você não deve ir a esse encontro que ele está propondo e, sim, abrir o jogo agora. Antes tarde do que nunca mais. Boa sorte e, depois, nos dê um retorno sobre a situação!



