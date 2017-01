Os melhores memes sobre a divulgacao dos participantes do BBB

Uma espiadinha 18/01/2017 | 19h23 Atualizada em

A TV Globo começou a divulgar os selecionados para o Big Brother Brasil 17 na tarde desta quarta-feira, no intervalo do Vídeo Show, e os tuiteiros de plantão já saíram a comentar sobre o elenco. Até agora, 13 rostos já foram conhecidos.

A atração vai ser exibida pela RBS TV a partir desta segunda-feira e, diferentemente dos anos anteriores, será apresentada por Tiago Leifert e não por Pedro Bial.



Como ninguém é obrigado a gostar de tudo, o pessoal já disparou reclamando: neste caso, da maneira como foram divulgados os nomes.

gente um gêmeo tem 23 anos e o outro tem quanto? #BBB17 — raul (@raultuita) January 18, 2017

A única chamada que eu queria ver hoje #BBB17 pic.twitter.com/UJa0nZxNCp — Mirela (@mirelando_) January 18, 2017

SÓ PRA DIZER QUE SOU #FORAVIVIAN E O BBB NEM COMEÇOU. #BBB17 pic.twitter.com/W4AFf6H1QR — WINS (@WINS___) January 19, 2017

Solta a porra dessa lista toda logo, eu n aguento mais boninho, vc vai pagar a mha energia p mim fica com essa tv ligada o dia todo? #BBB17pic.twitter.com/XI1M4g7dJo ¿ S.S (@chickensgirl) 18 de janeiro de 2017

nesse ritmo a gnt so vai saber todos participantes do bbb qnd acabar o programa ¿ luscas (@luscas) 18 de janeiro de 2017

Aliás, falando em humor, a rede social virou um ambiente inóspito para quem não curte o reality.



quem não gosta de big brother lendo o twitter hoje pic.twitter.com/Pe9S5SlZNj ¿ pedro rafhael (@falarafha) 18 de janeiro de 2017

Sabe no que mais o pessoal reparou? Na mudança da identidade visual do programa — que não agradou a alguns.

Teve gente que achou a lista não tão boa.

Só queria que tivesse um boy lindo, que eu me apaixonasse a primeira vista e ficar seguindo ele todas as câmeras ¿¿ #BBB17 ¿ Luciana de Abreu¿¿ (@LUCIANAABREUDSI) 18 de janeiro de 2017

não to vendo as gay as bi as lesb<br>que decepção <a href='https://twitter.com/hashtag/BBB17?src=hash'>#BBB17</a></p>¿ stephanie (@stephrayx) <a href='https://twitter.com/stephrayx/status/821827888735461376'>18 de janeiro de 2017</a></blockquote><script async src='//platform.twitter.com/widgets.js' charset='utf-8'></script>" onload="(function (e){e.contentDocument.open(),e.contentDocument.writeln('<html><body>'+e.getAttribute('data-twitter')+'</body></html>'),e.contentDocument.close(),e.contentWindow.document.body.style.margin=0;var t=setInterval(function(){e.height=e.contentWindow.document.body.scrollHeight;},500);setTimeout(function(){clearInterval(t)},5000)})(this);">

Por fim. bate aquela duvidazinha: será que deu tempo de excluirem TUDO de comprometedor que eles tinham na internet?

eu apagando meus tweets se um dia entrasse no big brother pic.twitter.com/V6TYYfMFXE ¿ pedro rafhael (@falarafha) 18 de janeiro de 2017

E vocês, gostaram dos participantes?

