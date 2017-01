Quatro gauchinhos dão show de talento e entram no "The Voice Kids"

Televisão 15/01/2017 | 15h21 Atualizada em

O The Voice Kids deste domingo apresentou um show de talentos para os telespectadores e, entre os baixinhos que cantaram para tentar conquistar os técnicos do programa, quatro gaúchos garantiram suas vagas.

O primeiro gauchinho a soltar a voz foi Arthur Lima, nove anos, de Sapucaia do Sul. O guri deu show de carisma cantando Tempos Modernos, de Lulu Santos. Carlinhos Brown virou a cadeira quando a apresentação estava quase acabando, e Arthur ficou tão alegre que animou a plateia.



– Eu sonhava com esse programa. Ele é essencial para minha vida – disse.



Arthur Lima escolheu canção de Lulu Santos para a audição Foto: Isabella Pinheiro / Gshow

Depois, foi a vez de Anna Lira, 10 anos, moradora de Porto Alegre. Ela escolheu Ciranda da Bailarina, de Chico Buarque, e encantou todos os técnicos do reality com sua voz e sua expressividade. Na hora de escolher seu time, ela ficou com Ivete Sangalo.



Anna cantou Chico Buarque Foto: Isabella Pinheiro / Gshow

"Foi emocionante", diz Thomas Machado, que encantou os jurados no The Voice Kids



A terceira representante do Estado vem da fronteira: Maria Alice, de 11 anos, é de Santana do Livramento. Ela deixou a influência da fronteira falar mais alto e cantou em espanhol. A canção escolhida foi Estoy Aqui, sucesso na voz de Shakira. Mesmo antes de os técnicos virarem a cadeira, Maria Alice era só entusiasmo. Nos últimos segundos da canção, Victor e Leo escolheram a guria.



Maria Alice arrasou cantando em espanhol Foto: Isabella Pinheiro / Gshow

Lucas Hernandes, nove anos, de Santo Cristo, apostou suas fichas no sertanejo e cantou Escândalo de Amor. Antes da apresentação, o guri contou que já participou de seis festivais de música, e ganhou todos eles.



Victor & Leo viraram logo de início e Carlinhos Brown só se rendeu no final da apresentação. Mas o guri escolheu, cantando, a dupla sertaneja:



– Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu!



Lucas apostou no sertanejo Foto: Isabella Pinheiro / TV Globo/Divulgação

Agora, o time de gauchinhos no reality conta com seis participantes. Além dos quatro do programa de hoje, Thomas Machado, de nove anos, morador de Estância Velha, e Luis Arthur Seidel, 12 anos, de Guaíba, garantiram vaga no programa no primeiro dia de audições às cegas.