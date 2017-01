"Se ele controlar seu lado impulsivo, pode ser dar bem no BBB", diz irmã de médico gaúcho

Torcida familiar 19/01/2017 | 15h12 Atualizada em

Depois de os pais do médico gaúcho Marcos Härter terem afirmado que não sabiam da entrada do filho no programa,agora, foi a vez da irmã do cirurgião plástico, Caroline Härter, dizer que foi pega de surpresa com a entrada do mano no Big Brother Brasil 2017. A advogada, que mora em Fortaleza, no Ceará, afirmou, ainda que Marcos é inteligente e bom estrategista. Mas fez uma ressalva:



— Se conseguir controlar o lado impulsivo dele, pode se dar bem. Mas, sinceramente, não sei o que ele foi fazer no programa. Eu acho que ele não precisava se expor, pois tem uma vida profissional consolidada. De repente, foi justamente para testar o autocontrole dele — afirmou a advogada, 35 anos, em entrevista via Facebook.





Com o mano famoso, em uma festa Foto: Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Caroline, que é casada com um construtor e mora em Fortaleza, comentou que o irmão é festeiro, mas trabalha muito. Nas festas, ela acredita, ele vai divertir a galera.

— Acredito que ele vai animar muito as festas (risos). Mas estou disposta a colaborar para fazer uma imagem legal do meu irmão. — afirma a advogada, que completa:

— Naquela edição de apresentação do BBB, ele pareceu muito arrogante.



Caroline e o marido são pais do pequeno João, quatro anos, um xodó de Marcos, garante a irmã.



— Meus pais e ele vieram para Fortaleza passar o Natal comigo e minha família. Ele é louco pelo João, meu filho.



Leia mais sobre famosos e entretenimento