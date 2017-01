Tiago Leifert não empolga e público pede a volta de Pedro Bial ao BBB

#BBBSemBial 24/01/2017 | 10h50 Atualizada em

"Amor sem beijinho, Buchecha sem Claudinho, BBB sem Bial...". É esse o tipo de brincadeira que circula nas redes sociais desde que a Globo anunciou a substituição do clássico apresentador por Tiago Leifert. Afinal, Big Brother Brasil sem as saudações, as piadas sem graça e os intermináveis discursos de Bial não tem a menor graça, né?

Leia mais:

As reações no Twitter sobre a estreia do BBB 17

Quiz e flertes: como foi a estreia do "BBB 17"



Depois da estreia da edição 17 do reality show, a repercussão foi imediata. Não pelo programa em si, ainda bem morno e sem o resto dos participantes, já que por enquanto, apenas os gêmeos estão na casa.

Leia mais sobre famosos e entretenimento



O assunto entre os telespectadores é um só: BBB não é o mesmo sem Pedro Bial no comando. Vários comentários sobre o assunto povoaram o Twitter e não há como discordar. Sem Bial, parece um outro programa. A hashtag #BBBSemBial movimentou a internet e várias comparações e lamentações surgiram:

#BbbSemBial



Programa Silvio Santos , sem o Silvio santos ¿¿¿¿¿¿¿¿ pic.twitter.com/1YGj2bcbKB ¿ Eduardo Thalles (@EduTeck_) January 24, 2017

Mano #BBBSemBial ÉTipo o encontro com fátima bernardes sem a fátima bernardes ¿¿¿¿ ¿ Jessica Oliveira (@Jesy__oliveir) January 24, 2017

#BBBSemBial

Avião Sem Asa

Fogueira Sem Brasa

É O BBB Assim Sem Vc...

¿¿ ¿ CoupleDoItalo #IR2M (@CoupleDoYoutube) January 23, 2017

#BBBSemBial

Avião Sem Asa

Fogueira Sem Brasa

É O BBB Assim Sem Vc...

¿¿ ¿ CoupleDoItalo #IR2M (@CoupleDoYoutube) January 23, 2017

#BBBSemBial

Avião Sem Asa

Fogueira Sem Brasa

É O BBB Assim Sem Vc...

¿¿ ¿ CoupleDoItalo #IR2M (@CoupleDoYoutube) January 23, 2017

E pra vocês, BBB sem Bial é...