Após exibir parte íntima de modelo, diretor da RedeTV! pede demissão

Após a RedeTV! exibir partes íntimas da modelo Ju Isen mostrar em rede nacional,durante sua cobertura dos bastidores do Carnaval, o superintendente artístico da emissora, Elias Abrão, pediu demissão. Elias, que é irmão da apresentadora Sônia Abrão,assumiu a responsabilidade pelo ocorrido.

"Já pedi meu desligamento da RedeTV! Às vezes pesamos a mão, sem pensar ou ponderar...", escreveu ele no Twitter. O assunto foi um dos mais comentados deste fim de semana na rede social.

Amigos, bom dia. Errei feio com o Hulk. Já pedi meu desligamento da RedeTv. As vezes pesamos a mão, sem pensar ou ponderar. Abs. Elias. — Elias Abrão (@eliasabrao) 26 de fevereiro de 2017



Pintada com cores da bandeira do Brasil, Ju Isen estava dando uma entrevista para o programa "Bastidores do Carnaval" quando a repórter Léo Aquilla pediu que ela mostrasse a fantasia. Enquanto a modelo rebolava, a câmera acabou exibindo seu ânus.



Até os apresentadores da RedeTV! Flávia Noronha e Nelson Rubens, acostumados com polêmicas e fofocas envolvendo famosos, ficaram chocados com a cena.

Foto: Reprodução / Instagram

Não é a primeira vez que Ju Isen se envolve em polêmicas. No Carnaval do ano passado, ela foi expulsa após tentar tirar a fantasia no meio do desfile da Unidos do Peruche. Em setembro de 2016, a modelo foi detida em Cuba enquanto fazia um ensaio sensual para a revista Sexy.



Sobre o episódio da última sexta-feira, a modelo disse que ficou triste com a situação.|



— Estou muito chateada ainda porque isso repercutiu muito. Minha família ficou chateada também — disse ao portal Ego.



Neste sábado, Ju Isen voltou a desfilar no sambódromo de São Paulo como musa da escola Nenê de Vila Matilde.



Foto: Reprodução / Instagram