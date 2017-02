"BBB 17": a internet não perdoou a comemoração apressada de Manoel na prova do líder 

Cara no chão 10/02/2017 | 13h50 Atualizada em

Na prova do líder do Big Brother Brasil 17 desta quinta-feira, realizada numa piscina de bolinhas, Manoel pensou ter encontrado a bola que lhe daria o poder na casa mais vigiada do Brasil. Chegou a urrar e a bater no peito, mas Tiago Leifert trouxe a sentença final: ele estava eliminado e deveria escolher outros três brothers para saírem junto.



kkkkkkk Coitado do Manel pic.twitter.com/imQDjlqAZA ¿ BigBro Renault (@FanZucoBBB) 10 de fevereiro de 2017

Quem levou a liderança foi Daniel, e a reação antecipada de Manoel virou meme nas redes sociais.



Confira outros memes:



E a liderança vai para Manoel, não pera... O líder é você Daniel #BBB17pic.twitter.com/O0pYKN5MND ¿ Rafael Mestriner (@raafaelm) 10 de fevereiro de 2017

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK MANOEL SENDO ELIMINADO COM A BOLA pic.twitter.com/ifKhyRZPIP ¿ CoberturaBBB (@CoberturaBBB) 10 de fevereiro de 2017

To só o Manoel depois da prova do líder nessa aula de hoje pic.twitter.com/QwAGlTMtwB ¿ Jess (@jess_ih) 10 de fevereiro de 2017

No final da prova, quando todos já estavam descansando, Manoel reconheceu a comemoração apressada, e observou que ser eliminado ao lado de Marcos, Emilly e Pedro, as vítimas escolhidas pelo azarado, foi "menos pior".

— Ainda bem que ele falou "mais três". Aí não fui sozinho — admitiu.

