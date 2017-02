BBB 17: Antônio fala sobre boatos de que Mayara seria transexual: "Não vejo problema"

Espiadinha 01/02/2017 | 11h14 Atualizada em

O gêmeo Antônio, eliminado do Big Brother Brasil 17 após a disputa com o irmão Manoel, falou ao jornal O Globo a respeito do seu romance na casa com a sister Mayara, e sobre os comentários de que ele seja uma transexual. A advogada e modelo mineira levantou a suspeita do público depois de apagar fotos antigas de seus perfis nas redes sociais.

— Não vejo problema algum se ela for ou não. Ela me cativou. Se quisesse ficar comigo e eu com ela, ficaria numa boa. Para mim isso é uma coisa normal. Mesmo que eu soubesse, teria me envolvido da mesma forma. Não iria afetar em nada — disse o brother.



Ao ser questionado sobre os momentos calientes embaixo do edredom, Antônio evita dar detalhes:

— Isso é um assunto pessoal e não gostaria de me expor desta forma.

O brother também se defende sobre a fama de "cachorrão" que arranjou já no primeiro dia de confinamento:

— Não sou cachorrão. Se as pessoas tivessem mais tempo para me conhecer, veriam alguém de coração bom e muito respeitoso.



