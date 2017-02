"BBB 17": enquetes indicam quem deve sair no primeiro paredão triplo entre Ilmar, Marcos e Luiz Felipe

Espiadinha 14/02/2017 | 11h54 Atualizada em

O primeiro paredão triplo do Big Brother Brasil 17 foi formado na noite deste domingo e, desta vez, Ilmar, Marcos e Luiz Felipe disputam a permanência na casa. Tudo começou com o temido Big Fone, que tocou pela primeira vez na noite da votação. Pedro atendeu a ligação e mandou Ilmar para a berlinda. O líder Daniel indicou o gaúcho Marcos. Luiz Felipe completou o trio emparedado com cinco votos da casa.

Um dos três dará adeus à competição na noite de hoje. Para saber qual deles têm mais chance de sair da casa, consultamos quatro portais que cobrem o BBB17 e fazem enquetes com os seus internautas. Veja o que os resultados, coletados até as 11h30min desta terça, indicam:



O site com o maior número de votos é o UOL, com mais de 300 mil participações registradas até a publicação desta matéria. Nele, Luiz Felipe lidera a rejeição do público com 79,02% contra 15,32% de Ilmar e 5,66% dos votos para Marcos.

No portal Bol, o segundo com o maior número de votos, Luiz Felipe também é o preferido dos internautas para sair da casa, com 71,56%. Ilmar tem 19,11% e Marcos 9,33% dos mais de 58 mil votos registrados.

No portal F5, da Folha de S. Paulo, mais de 27 mil votos haviam sido registrados até a publicação desta matéria. Luiz Felipe tem 72% da reprovação dos internautas contra 21% dos votos para Ilmar e 7% para Marcos.

No site O Fuxico, Luiz Felipe segue liderando a saída da casa com 83% dos votos contra 14% de Ismar. O gaúcho Marcos tem apenas 3% de rejeição do público, percentual registrado até a publicação desta matéria.





