Com 15kg a mais, ex-BBB Fani publica vídeo bem humorado e dá dicas para "gordinhas sexies"

Amor próprio 13/02/2017 | 17h45 Atualizada em

Quatro anos após deixar pela segunda vez a casa do Big Brother Brasil (ela participou da 7ª e da 13ª edições), Fani Pacheco volta a se mostrar às câmeras. Depois de engordar 15 kg em nove meses por causa da morte da mãe, a ex-sister faz graça com a nova silhueta. Em sua página no Facebook, ela publicou um vídeo bem humorado falando sobre e mostrando o corpo.

"Meu lado palhaço, ridículo, rir de mim mesma e ser infantil é 80% do meu ser. Sobra pouco pro lado adulto. Fazer o quê? Rir é o sentido de tudo", escreveu na legenda.

Leia mais

"Como miss, viro exemplo para as meninas que não se aceitam", diz gaúcha eleita Miss Plus Size

Rappers se unem para atacar machismo, gordofobia e assédio sexual

Modelo plus size veste fio dental em ensaio de revista masculina



Em um dos momentos, ela pula e grita enquanto tenta vestir uma calça de manequim 40.

— Você ainda malha! Já começa malhando. Nem tudo está perdido — brinca.

Os seguidores se renderam ao bom humor de Fani e elogiaram a iniciativa da ex-BBB nos comentários da postagem.

Em outro instante do vídeo, ela se gaba do corpão.

— Com licença: peito 46, bumbum 44. Maquiada, com o pé quebrado, mas não desce do salto. No máximo, uma torcida de pé, que eu não vou dar nesse momento — se diverte a loira.

Ela conclui com outra dica para ajudar as mulheres gordas.

— Agora, vamos para a cintura. Qual é o truque da parada? O truque é: pegue uma roupa larga e um cinto. O cinto vai afinar sua cintura e vai valorizar (você) — ensina.

Assista ao vídeo.

Leia mais notícias