Ex-BBB Fani engorda 15 kg em nove meses e brinca: "Posso ser modelo plus size"

Fani Pacheco, 34 anos, tem chamado a atenção dos fãs nas redes sociais após reaparecer na mídia com uns quilinhos a mais. A ex-BBB participou de um reencontro, promovido pelo jornal Extra, com os ex-companheiros de confinamento, Diego Alemão e Íris Stefanelli. Desde que as imagens do trio foram divulgadas nas internet, muitas pessoas passaram a comentar que a loira estaria mais cheinha.



Primeiro Video momento bastidores/nostalgia #bbb7 .... #muitoamorenvolvido @irisstefanelli @diegogasques ¿¿¿¿ #estoumuitofeliz Um vídeo publicado por Fani Pacheco (@fanipacheco) em Jan 24, 2017 às 1:53 PST

Nesta quarta-feira, a dona do famoso bordão "U-hu, é Nova Iguaçu" voltou à mídia para falar sobre o drama que viveu no último ano e que a fez engordar 15 quilos nos últimos nove meses.

— Emendei a morte da minha mãe trabalhando muito na TV. Nos primeiros meses, eu fiquei triste, mas não parei de trabalhar. Até que chegou uma hora que eu comecei a chorar o dia inteiro, todos os dias. Procurei o meu psiquiatra, achando que era depressão, e ele disse que eu estava com tristeza, que, na verdade, era o luto pela a morte da minha mãe — revelou Fani ao Extra.



Fani relata que pulou do manequim 38 para o 42 e que passou a usar roupas do tamanho G. Segundo ela, o que que mais 'cresceu' foi o bumbum.

— A minha bunda ficou gigante. Meu noivo (Leandro) acha que eu estou bonita, porque a minha bunda está enorme (risos).



Primeiro momento bastidores/nostalgia #bbb7 .... #muitoamorenvolvido @irisstefanelli @diegogasques ¿¿¿¿ Uma foto publicada por Fani Pacheco (@fanipacheco) em Jan 24, 2017 às 1:03 PST

Apesar de afirmar que aceita o seu momento, a ex-BBB diz que ainda pretende voltar aos 65kg.

— A sociedade, em geral, tem a expectativa que a gente tem sempre que estar perfeita, com o corpo da moda, fitness... E as pessoas esquecem que nós somos seres humanos também. E que quando a nossa cabeça não está boa, isso reflete no nosso corpo. Como eu vivi um luto, acabei comendo mais, e não é por isso, por eu estar mais gordinha, que eu sou feia. Para uma mulher normal, que não vive da mídia, eu poderia me dar o luxo de ficar gordinha. Eu só não estou tão bonita quanto antes dentro de um padrão de beleza da sociedade. Posso até ser uma modelo plus size — brinca.

Fani participou duas vezes do Big Brother Brasil, uma em 2007 e outra em 2013. Após a primeira passagem no programa, a loira posou nua para a Playboy duas vezes.



