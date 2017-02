Lírio Parisotto depõe em nova audiência sobre caso de Luiza Brunet

Em São Paulo 13/02/2017 | 17h34 Atualizada em

A Justiça paulista retomou o caso de Luiza Brunet e Lírio Parisotto na tarde desta segunda-feira, quando o empresário foi ouvido na segunda audiência, no fórum da Barra Funda. O empresário está sendo acusado de agredir a ex-mulher.



Leia outras notícias sobre famosos e entretenimento



Após a audiência, Parisotto não quis falar com a imprensa, mas seu advogado, Celso Vilardi, informou ao Ego que o empresário segue firme na sua versão sobre os fatos, de que ele estava se defendendo:



– Estamos absolutamente tranquilos. Foram ouvidas as testemunhas de defesa e o Lírio. Ele segue dando a mesma versão dos fatos, a mesma que vem dando desde o início. A versão dele nunca mudou.



Luiza Brunet não esteve na audiência pois ela já foi ouvid, em novembro. O advogado dela, Pedro Fonseca, informou que o resultado da audiência deve demorar em torno de 15 dias.



Leia também:

Lírio Parisotto cita briga anterior com Luiza Brunet: "Levei dez pontos"



Exames

A revista Veja publicou laudos e imagens de exames de Luiza, de junho de 2016, que mostram que a modelo teve quatro costelas fraturadas.



O registro está no processo que ela move contra Lírio. Nele, acusa-o de tê-la agredido em uma briga nos Estados Unidos, em 2016, e de ter um dos seus dedos quebrados pelo ex, em outra discussão, em 2015, em São Paulo.