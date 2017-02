Michel Teló compartilha clique do primeiro banho de mar da filha Melinda

Fofura do dia 12/02/2017 | 14h58 Atualizada em

Não é segredo pra ninguém que a atriz Thais Fersoza e o marido, o cantor Michel Teló, são pais corujas. Neste domingo, o cantor publicou uma foto no Instagram do primeiro banho de mar da pequena Melinda, de seis meses.

As férias no Caribe renderam muitas fotos em família e Melinda já dá sinais de ficar super à vontade na frente das câmeras. Com pai e filha muito sorridentes, Michel escreveu: "Excelente domingo pra todo mundo! Nosso primeiro banho de mar. E a carinha dela de alegria!! #melhormomentodavida"



Excelente domingo pra todo mundo! Nosso primeiro banho de mar. E a carinha dela de alegria!!! #melhormomentodavida Uma foto publicada por Michel Teló (@micheltelo) em Fev 12, 2017 às 7:05 PST

A imagem, claro, rendeu muitos elogios dos seguidores e fãs de Michel e Thais. "Ela é muito simpática!!! A alegria da família de vcs é contagiante" e "A bebê mais linda do mundo", foram alguns dos comentários.



O casal, que é um dos mais queridos entre os famosos, está sempre compartilhando fotos em família e bem apaixonados.



Pq eu amo eles e amo pôr do sol.. dia maravilhosos com os amores da minha vida! ¿¿¿¿¿¿¿¿ Uma foto publicada por Thais Fersoza (@tatafersoza) em Fev 5, 2017 às 2:43 PST