No nono mês de gestação, a ex-BBB Letícia Santiago diz que engordou apenas 5kg até agora

A gravidez da apresentadora de tevê e ex-BBB Letícia Santiago, 30 anos, continua dando o que falar. A mineira entrou no nono mês de gestação e as pessoas continuam "procurando" a barriga dela.

Grávida do segundo filho, que se chamará Miguel, Letícia contou ao Extra que engordou apenas 5kg e justificou dizendo que é por causa da genética. E garante que o bebê está saudável.



— A soma dos fatores genéticos, sem dúvida, é a justificativa mais convincente que escutei dos médicos... Minha tendência a vida toda é ser magra — disse ela.



Apesar de achar confortável a barriga não ter crescido como a da maioria das mulheres grávidas, Letícia se sente como toda futura mamãe: maior do que realmente parece. Neste sábado, ela publicou uma imagem no Instagram com uma brincadeira sobre o tamanho das barrigas. "Como as pessoas dizem que eu estou. Como eu acho que estou", dizia na foto.

