Mulher de sertanejo muda sua versão e diz: "Vitor não me machucou e nunca me machucaria"

Depois de registrar um boletim de ocorrência na sexta-feira contra o marido, o cantor Victor, Poliana Bagatini postou um texto no Instagram em defesa do sertanejo. No comunicado, ela afirma que Victor não a machucou, e que o motivo da denúncia foi porque, após uma discussão com a sogra, ele não teria dado apoio a ela.

De uma hora para outra vi meu nome e de minha família expostos na mídia. Me senti no dever de esclarecer os fatos que foram veiculados. Espero que uma vez esclarecido possa voltar a me dedicar ao meu marido, à minha filha e à minha gravidez.

"Em Belo Horizonte, não tenho parentes ou amigos, estava distante da minha cidade natal e, após a discussão com minha sogra, sem sentir do apoio do Vitor que tentou me conter, vi na polícia um lugar em que me senti amparada. Em momento algum, considerei que tivesse ocorrido qualquer crime, principalmente, praticado por meu marido Vitor... Vitor não me machucou e nunca me machucaria e, para comprovar, a inexistência de qualquer lesão, resolvi fazer a perícia no IML", diz parte da sua declaração.

No dia do registro, Poliana se negou a fazer o exame de corpo de delito. No mesmo momento em que relatava a suposta agressão, a mãe de Victor também registrou uma ocorrência contra a nora. Em seu depoimento, ela disse que Poliana quebrou objetos e se jogou no chão e que Victor apenas tentou conter a esposa.

Mesmo tendo mudado sua versão, Poliana não retirou a queixa contra Victor. Conforme informações da Delegacia da Mulher de Belo Horizonte, as investigações continuam e não dependem de representação da vítima - ou seja, mesmo que a acusação seja retirada, a polícia pode continuar a apurar se houve crime contra a mulher.



O laudo do exame de corpo de delito de Poliana, feito neste sábado, já está pronto, mas até o momento o resultado não foi divulgado. No comunicado, Poliana afirma que ela e o bebê estão bem.

"Apesar do transtorno que toda a repercussão nos causou, meu bebê e eu estamos em pleno estado de saúde".



Victor Chaves foi denunciado pela mulher de tê-la jogado no chão e desferido vários chutes contra ela. Poliana está grávida de dois meses do segundo filho com o cantor. Os dois já são pais de Maria Victoria, um ano.



Leo, irmão do cantor e com quem faz dupla, também se manifestou no Instagram. Ele postou uma imagem do comunicado da cunhada dando suporte ao irmão e disse que, desde o início da situação, estava firme com suas conclusões e que sabia que a verdade viria a tona.



"Qualquer ser humano em situações emocionais adversas, está sujeito a atitudes precipitadas e inconsequentes. Ainda mais, estando grávida. Poliana tem grandes qualidades e, diante de tudo, ofereço minha compreensão e respeito. Ciente do impacto do ocorrido e dos reflexos, sinto muito. No entanto me posiciono com apoio aos dois e sem julgamentos. São pais de uma linda criança, que espera seu irmão nascer. A vida é assim, propõe pódio e derrotas, é preciso saber lidar com ambos. Desde o início, estive firme com minhas conclusões sobre o ocorrido e sabia que a verdade viria à tona. Estive de mãos dadas com meu irmão o tempo todo, e assim seguirei! Que esse episódio possa ser aproveitado como experiência e aprendizado para todos. A sociedade vive um caos emocional, e pessoas de bem cometem atos sem a mínima consciência, simplesmente, por não estarem conectadas consigo mesmas. É fato que damos os maiores passos diante das crises. Que assim seja. O que temos pra hoje é construir o agora da melhor forma. Vamos em frente meu irmão @victorchaves LEO CHAVES".