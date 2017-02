Mulher Melão desiste de desfilar na Sapucaí: "Não deu pra vir pelada como eu queria"

Não vai rolar... 06/02/2017 | 12h35 Atualizada em

Parece que os fãs de Renata Frisson, a Mulher Melão, não poderão admirar o copo escultural da moça no Carnaval 2017. Pelo menos, não na Sapucaí. Durante ensaio de biquíni na praia, a modelo e funkeira contou ao Ego que nenhuma escola do Rio sustentou a sua ideia de desfilar na avenida com pouca roupa.



A resposta negativa das escolas fez com que os planos de cruzar a avenida pelada fiquem para mais tarde. Neste ano, a morena pretende curtir a folia longe da passarela do samba.

— Dessa vez vou ficar de fora! Mas, meu coração bate pela Grande Rio. Vou estar na Sapucaí assistindo ao desfiles e torcendo pela minha escola. Não deu pra vir pelada como eu queria... Recebi alguns convites, mas em todos tinha que vir muito coberta. Então, preferi sambar no camarote — disse.



Mesmo fora da Sapucaí, com certeza, muitos holofotes estarão voltados para a morena, que promete aproveitar o Carnaval de qualquer maneira:



— Tô na folia! Vou curtir do meu jeito. Em bloco, camarote e baile.

Já que não poderemos ver bela desfilar no Carnaval oficial, o jeito é curtir o ensaio de biquíni na praia. Confere as fotos!



