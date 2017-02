Musas roubam a cena nos primeiros dias de Carnaval

Folia e beleza 26/02/2017 | 17h08 Atualizada em

O Carnaval toma conta do país, e as famosas deram um banho de sensualidade na Avenida, nos desfiles de São Paulo, na sexta-feira e no sábado - teve até correria e choradeira da musa Sabrina Sato, achando que não chegaria a tempo de brilhar no sambódromo. A festa segue embalada pelo Rio de Janeiro, onde os desfiles do Grupo Especial tiveram início ontem e seguem hoje, no segundo dia das escolas e deusas dominando a Sapucaí.



No Nordeste e nos blocos pela Cidade Maravilhosa, atores, cantores e personalidades mostram que a ordem é entrar na folia de Momo cheios de pique, esbanjando alegria. Confira um giro pelo país!



Caiu daqui, levanta de lá



Ellen: destaque em São Paulo Foto: Leo Franco / AGNews

Ellen Rocche estava linda como rainha da bateria da Rosas de Ouro na madrugada de ontem em São Paulo, ainda que tenha enfrentado alguns percalços: um pedaço da pedraria lateral da fantasia caiu, e a parte de cima da sua sandália começou a se soltar.



A atriz precisou parar de desfilar para ajustá-la.



— Foi lindo, adorei. Espero que não tenha cometido nenhuma gafe — vibrava a loira em entrevista ao Ego.



Ellen perdeu 8kg em três meses depois de Haja Coração (2016), mas jura que não foi para o Carnaval.



É ouro...



Vivi levantou o sambódromo Foto: Leo Franco / AgNews

Pelo 13º ano, Viviane Araujo desfilou na Mancha Verde, de volta à elite do samba paulista, no sábado. Como rainha da bateria, inovou na fantasia, toda dourada, e com uma peruca cacheada poderosa.



— Sempre tem uma inovação. Desta vez, a aposta é no cabelão — disse a rainha à revista QUEM.



Musa dos carnavais do Rio de Janeiro e São Paulo, ela ainda disse que nem pensa em se aposentar da Avenida. Os fãs respiram aliviados!



Pesadelo real

Sabrina foi o grande nome em São Paulo Foto: Leo Franco / AgNews

Sabrina Sato passou um sufoco na noite da sexta-feira até brilhar com as curvas im-pe-cá-veis como madrinha da bateria da Gaviões da Fiel, em São Paulo. Ela acabou se atrasando.



— Me pediram que atendesse a imprensa no quarto, eu estava pronta há duas horas. Aí, mandaram eu ir de carro, mas fiquei presa no engarrafamento. Desci no meio da Marginal de São Paulo do jeito que vocês me viram chegar. Eu corria e chorava. Não sei como tirei forças. As pessoas gritavam: "Vai, Sabrina" — relembra ao site Ego a bela, que ainda teve outro imprevisto:



— Menstruei no meio disso tudo. Entrei por trás da bateria e foi lindo, emocionante. Fiquei muito chateada e chorei muito depois, no final, porque me preparei muito para isso o ano inteiro.



Superação



Cacau dá aquela verificada Foto: Leo Franco / AgNews

Musa da Dragões da Real, a ex-BBB Cacau Colucci estava feliz por não ter desistido de desfilar. É que, em julho do ano passado, ela superou um câncer na tireoide. A 15 dias da folia, ainda secou uns quilinhos. O resultado foi de babar.



Elegância



Cacou estreou em São Paulo Foto: Leo Franco / AgNews

A apresentadora da RedeTV! estreou na passarela de São Paulo pela escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi, apesar de já ter experiência no carnaval do Rio de Janeiro, pela Grande Rio. Toda colorida, ela brilhou como rainha da bateria da agremiação cheia de si, com um sorrisão de orelha a orelha.



Ao estilo elegante, ainda antes do grande dia, ela comentou sobre sua aposta mais comportada ao site Uol:



— Não me sentiria bem se estivesse pelada.



CAMAROTES E BLOCOS



Ju e Bruna: musas do bloco Foto: Divulgação / AgNews

Bruna Marquezine se esbaldou, mesmo sem Neymar, no Bloco da Favorita, no Rio, ao som de funk, na manhã de sábado, no Posto 6, em Copacabana. De minissaia transparente e um maiô cavado, a atriz encarnou uma fantasia de unicórnio cheia de requebra.



As bonitonas Luma Costa, Letícia Lima, Thayla Ayala, Sheron Menezes e Juliana Paes, que é madrinha do bloco, também marcam presença na festa. Que time!



Libera geral!



Foto: Dilson Silva / AgNews

Claudia Leitte se apresentou em um bloco independente no sábado. Pela primeira vez, a cantora comandou um trio sem cordas (aberto ao público) em Salvador.Com um figurino bem ao estilo do cenário do seu show, deixou homens e mulheres babando.



Grudadinha



Namoro ou amizade? Foto: Vinicius Ramos / AgNews

Paula Fernandes apareceu no Carnaval de Olinda, no Recife, no sábado, com o ex-namorado da atriz e comediante Tatá Werneck, o ator Renato Góes. A curtição rolou na festa Carvalheira na Ladeira.



Ex de Tatá Werneck é o atual affair de Paula Fernandes



A cantora e o intérprete do Santo jovem, em Velho Chico (2016) já tinham aproveitado o Réveillon em Fernando de Noronha com outras celebridades.



Tudo bem aí?



Astro curtiu o samba no Rio Foto: Divulgação / AgNews

Ronaldinho Gaúcho festejou nos camarotes da Sapucaí, durante os desfiles da Série A, do Rio, sem pensar no amanhã. O craque foi solícito com os fãs e saiu amparado na madrugada de ontem. Ele é conhecido por ser festeiro e amante do samba.



Casal fofo



E o baby junto Foto: Marcello Sa Barretto / AgNews

Michel Teló e Thais Fersoza causaram alvoroço ao chegar à Marquês de Sapucaí para a apresentação do cantor em um camarote de um dos patrocinadores, na sexta-feira. Simpáticos, eles posaram para fotos e falaram sobre a descoberta da segunda gravidez da atriz:



— Feliz, feliz. É um guri. A Thais está grávida de quatro meses — contou o cantor ao site Ego.



Teló e Thais já são pais de Melinda, seis meses.



Leia mais sobre famosos e entretenimento