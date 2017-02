Neymar vai pedir Bruna Marquezine em casamento no domingo, diz colunista

Tudo acertado 02/02/2017 | 16h21 Atualizada em

Neymar já comprou um anel de noivado e está prestes a pedir a mão de Bruna Marquezine em casamento. Pelo menos é o que garante um amigo próximo do casal, que não quis se identificar, em entrevista ao colunista do Uol Ricardo Feltrin.



Leia outras notícias sobre famosos e entretenimento



Segundo esta fonte, a joia foi comprada em Madri, há algumas semanas. Se os planos se confirmarem, o pedido deve ser feito no próximo domingo, quando o jogador completa 25 anos.



E mais: em 2014, antes do relacionamento dos pombinhos terminar, Neymar já planejava pedi-la em casamento.



Bruna tem passado bastante tempo com o amado na Espanha, onde ele vive. Mas, nesta quinta-feira, postou em seu perfil no Instagram alguns vídeos ao lado de um dentista, que atende em São Paulo.



Leia também:

Sasha Meneghel curte férias na casa de Neymar

Bruna Marquezine faz pose para foto ao lado do personal trainer: "2017 começou"