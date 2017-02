Ronaldinho Gaúcho aproveita (bastante) o Carnaval no Rio

Paz e amor 26/02/2017 | 12h21 Atualizada em

Ronaldinho Gaúcho agitou a madrugada deste domingo no Carnaval do Rio de Janeiro. Presença vip nos camarotes da Marquês de Sapucaí durante os desfiles do grupo A, ele aproveitou a festa até não poder mais.



O jogador tirou fotos com os fãs e posou para os fotógrafos numa vibe "paz e amor". No fim da noite, deixou o sambódromo com um amigo.



Foto: AgNews / AgNews

Foto: AgNews / AgNews

Foto: AgNews / AgNews

Foto: AgNews / AgNews

Foto: AgNews / AgNews



No Twitter, a aparência e os olhos vermelhos de Ronaldinho viraram piada. Um seguidor perguntou ao jogador se ele estava bem mesmo.

Outro brincou dizendo que achava que o rosto normal dele fosse este.

É sério isso? Sempre achei que o rosto do @10Ronaldinho fosse assim mesmo.. ¿¿ pic.twitter.com/OJmia7m1L3 — Paulo Almeida (@pauloalmeidak) 26 de fevereiro de 2017



Teve ainda quem se inspirou na performance do jogador no Carnaval.

espero voltar de Olinda igual

Ronaldinho Gaúcho deixa Sapucaí com cara de quem aproveitou muito https://t.co/eMKYwOb5Wg — Leonardo Baltar (@leobbaltar) 26 de fevereiro de 2017

Leia mais

Após exibir parte íntima de modelo, diretor da RedeTV! pede demissão

Com tranças e look multicolorido, Anitta comanda trio elétrico em Salvador



Entretanto, o que mais chamou atenção foi o fato de Ronaldinho ter um filho. No Instagram, ele compartilhou uma foto com João parabenizando o filho por seu aniversário. O assunto foi um dos mais comentados no Twitter.

Parabéns meu filho. Que Deus te abençoe hoje e sempre. O pai te ama. Beijão! Uma publicação compartilhada por Ronaldo de Assis Moreira (@ronaldinho) em Fev 25, 2017 às 12:40 PST





Os seguidores ficaram surpresos com o fato.



O Ronaldinho tem filho ? Como assim ???? — duda (@Dudacrf_) 26 de fevereiro de 2017

TODO mundo na minha tl tão surpreso quanto eu por saber que o Ronaldinho Gaúcho TEM UM FILHO ISSO MESMO — Alê.¿¿ (@oxandre_) 26 de fevereiro de 2017

No ano passado, o destino do craque para curtir o Carnaval foi Salvador, na Bahia.