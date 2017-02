"Sempre admirei o Tchê Barbaridade", diz Enzo Munari, que assume os vocais do grupo

Música 16/02/2017 | 16h23 Atualizada em

Em Capão da Canoa, nesta sexta-feira, o público fã da música feita por aqui confere a performance de Enzo Munari, agora no Tchê Barbaridade. Após formar dupla por mais de 10 anos com o irmão, Rodrigo, e de ter feito carreira solo durante cerca de três anos, Enzo, 36 anos, assume os vocais do Tchê, um dos mais prestigiados e tradicionais grupos da música do Rio Grande do Sul.



Gaúcho Rodrigo Munari emplaca música na próxima novela das seis da TV Globo



Para o músico, natural de Osório, o show é especial, pois é sua estreia como vocalista da banda no Litoral Norte. Enzo, aliás, é fã de carteirinha do Tchê e já integrou o grupo.



— Sempre admirei o Tchê, desde a infância. Tive o privilégio de ter tocado no grupo há 14 anos, e, após um encontro em um evento beneficente, surgiu a ideia de voltar. Estou muito feliz com essa nova etapa da minha carreira — afirma Enzo.



Enzo Munari grava faixa com Tchê Garotos







Para marcar a nova fase, o grupo lançou, nesta semana, uma faixa inédita, já com Enzo nos vocais: O Gauchão Voltou. Até o fim do primeiro semestre, o Tchê lança o primeiro disco da nova fase.



Onde: Chatô Gao, Rudá, 1.067, em Capão da Canoa

Quando: nesta sexta-feira, a partir das 23h

Quanto: Elas pagam R$ 15. Eles, R$ 50.



Leia mais sobre famosos e entretenimento