Tatá Werneck ironiza boatos sobre namoro com Rafael Vitti e provoca: "Eu ouvi Tatá e Cauã?

Pegando bem! 10/02/2017 | 15h53 Atualizada em

Tatá Werneck não é tipo de pessoa que deixa passar em branco algum boato que envolva o seu nome. Após rumores de que estaria de romance com o ator Rafael Vitti, a atriz e apresentadora resolveu se pronunciar sobre o assunto em sua conta no Twitter.

Foto: Reprodução / Instagram

"Acabei de saber que estou namorando Rafael Vitti. Me digam que eu to namorando por favor, preciso organizar meu Carnaval", escreveu na rede social.



Acabei de saber que estou namorando Rafael vitti. Me digam que eu to namorando por favor. Preciso organizar meu carnaval ¿¿¿¿ — Tata werneck (@Tatawerneck) February 10, 2017

Logo após a publicação, Tatá fez outro post provocando:

"Eu ouvi Tatá e Cauã? (Espalhem)"



Eu ouvi Tata e cauã ? (Espalhem) — Tata werneck (@Tatawerneck) February 10, 2017

Essa não foi a primeira vez que a atriz usou as redes sociais para brincar sobre algum suposto namorado. Em setembro do ano passado, Tatá postou uma foto com o ator Gabriel Godoy e ironizou boatos sobre namoro com ele.

"Apesar de negarem 'rumores', atores são vistos acima do peso em cachoeira", brincou a atriz no Instagram no post com foto ao lado de Gabriel.



Foto: Instagram / Reprodução

