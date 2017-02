Atores Rafael Vitti e Tatá Werneck estariam vivendo romance

Novo casal? 10/02/2017 | 10h54 Atualizada em

Parece que o coração de Tatá Werneck está batendo mais forte e não é pelo cantor Tiago Iorc, como muitos estavam comentando. A atriz e apresentadora estaria vivendo um affair com o ator Rafael Vitti, que interprete o cantor Léo Régis na novela Rock Story.

Segundo a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, os dois engataram o romance durante encontros de trabalho. Tatá, de 33 anos, não assume um relacionamento desde de 2015, quando acabou seu namoro com Renato Góes. Já Rafael, de 21 anos, está solteiro desde novembro do ano passado, quando terminou o namoro com Julia Oristânio. O ator também viveu um romance com Isabella Santoni quando os dois estrearam em Malhação.



Tatá e Rafael ficaram mais próximos nos bastidores da TV Globo, onde trabalham. Ela está gravando a primeira temporada do Lady Night para o Multishow, e ele atua na novela das sete.

Ainda segundo fontes do jornal Extra, quem vê os dois juntos percebe que o rapaz está apaixonado pela humorista, pois ele não consegue mais disfarçar o encantamento por Tatá.



