Ator Mário Gomes volta a vender lanches em praia do Rio de Janeiro

Parece que o xis do ator Mário Gomes, 65 anos, agradou o público no Rio de Janeiro. Depois de ser visto vendendo lanches na praia da Joatinga, Zona Oeste do Rio, na terça-feira passada, Mário voltou ao local neste sábado com seu carrinho para vender mais hambúrgueres. Desta vez, até uma equipe de filmagem acompanhou a empreitada.

Se, no início, o ator tinha dúvidas, elas se foram. Na semana passada, ao Diário Gaúcho, ele disse que não tinha certeza se voltaria à praia nas semanas seguintes, mas, ao que tudo indica, a comida caiu no gosto dos cariocas e turistas. Além disso, o ator aproveitou para tirar fotos com os fãs.

Foto: Dilson Silva / AgNews

Foto: Dilson Silva / AgNews

Foto: Dilson Silva / AgNews

Ao EGO, o ator revelou que já recebeu várias propostas para expandir o negócio, inclusive nos Estados Unidos.

— Uma indústria de molhos para sanduíche dos Estados Unidos me ofereceu os produtos para eu ser garoto-propaganda deles. Teve até uma marca de fast food que pediu para eu vender meu hambúrguer em suas redes. Outro empresário quer ser meu sócio e até sugeriu que eu adotasse o nome ¿Hambúrguer do Gomes" — contou.

Segredo

Quem ficou curioso sobre o segredo da receita do hambúrguer criado por Gomes vai ter que experimentar e tentar descobrir sozinho, porque o ator não entrega, mas disse que leva até ingredientes doces:

— Tem cebola caramelizada com chocolate especial numa determinada dosagem. Isso ajuda a amenizar o sal da carne. Os pães também são variados e diferenciados.

Foto: Dilson Silva / AgNews

Para o futuro do negócio de comida, Mário já fez planos. A ideia é inaugurar outros pontos na cidade e um "food bonde" em Ipanema, na Zona Sul da Cidade Maravilhosa.

— Quero levar esses sabores que eu curto e que as pessoas estão curtindo. São coisas que eu faço em casa — garantiu.