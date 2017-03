"BBB 17": Globo se posiciona sobre chute de Emilly em Marcos

Decisão 14/03/2017 | 18h50 Atualizada em

A TV Globo se pronunciou sobre o suposto chute que Emilly deu em Marcos, no Big Brother Brasil 17, na madrugada desta terça-feira. Na ocasião, deitada em uma cadeira, a sister acertou o brother na barriga. Ele reclamou de dor, mas mudou de assunto em seguida, e muitos fãs pediram, pelas redes sociais, a eliminação de Emilly do reality.



Ao Uol, a assessoria de imprensa da emissora informou que Emilly não vai ser eliminada. A direção do programa entendeu que a situação não passou de uma brincadeira.



"Foi só uma brincadeira e está tudo bem. Eles estavam até dormindo nesta terça abraçadinhos", diz o comunicado.



A assessoria não informou, porém, se o assunto será abordado na edição desta terça.



