Vídeo da filha de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank tocando violão encanta a internet

Em uma roda de cantoria com amigos e família, a pequena Titi, filha dos atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, aparece arranhando alguns acordes em um violão infantil. O vídeo foi publicado no Instagram de Giovanna na quarta-feira, dia 1, e arrebatou corações de quem é fã do casal e mais ainda da menina. Cerca de 1,3 milhão de seguidores visualizaram a cena.

"Títi sendo Títi", escreveu a mamãe na legenda da publicação. "Do jeitinho que ela gosta, música, muito amor, família e sendo o centro das atenções". O papai, que é coruja confesso, aparece segurando os brinquedos da filha enquanto ela toca. Assista:





