Aos 59 anos, Pedro Bial será pai de uma menina

O jornalista Pedro Bial, 59 anos, apresentador do programa Conversa com Bial desde 2 de maio, vai ser pai de uma menina. A esposa dele, a também jornalista Maria Prata, 37, está grávida de quatro meses, segundo o portal F5.

De acordo com a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a menina se chamará Laura — uma homenagem à avó de Maria.

Pedro e Maria se casaram em maio de 2015, em uma pousada em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Antes, o apresentador já foi casado com Giulia Gam, Fernanda Torres, Isabel Diegues e Renée Castelo Branco.

Ainda segundo o portal F5, Bial é pai biológico de três filhos: Ana, 29 anos, do casamento com Renée Castelo Branco, Theo, 19, com Giulia Gam, e José Pedro, 14, com Isabel Diegues. Além disso, mais dois que ele diz ter pegado emprestado da união com Renée: João e Mariana.

