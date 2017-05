Taís Araújo nega motivos religiosos para evitar abóbora: "Se tivesse, diria com orgulho"

Nada disso 16/05/2017 | 18h31 Atualizada em

Uma parte da conversa entre Ana Maria Braga e Taís Aráujo, no Mais Você de segunda-feira, quando a atriz se recusou a comer o nhoque de abóbora preparado pela apresentadora, passou quase despercebida. Mas os telespectadores mais atentos levantaram possíveis motivos religiosos para a recusa da atriz em comer abóbora.



Leia outras notícias sobre famosos e entretenimento



– Eu faço um negócio desses aqui, convido essa moça que eu amo tanto, chega aqui, e o santo dela não come abóbóra – disse a apresentadora.



– Nem o santo, nem eu! – respondeu Taís.



Muita gente acreditou que Taís é filha de Iansã (orixá feminino dos ventos, raios e das tempestades, sincretizado com Santa Bárbara). E, por isso, não comeria abóbora, segundo tradições de religiões afros. Ao colunista Maurício Stycer, do site Uol, ela esclareceu:



– Eu não gosto mesmo, e não tem nada a ver com religião. Não sou seguidora, mas respeito muito. Tenho imagens de todos os orixás na minha casa, mas não tenho nenhuma religião.



Pelo Twitter, nesta terça, ela ainda completou:



"Não tem a ver com santo. É horror de abóbora, mesmo (risos). Se tivesse, eu diria com orgulho."



Leiam aqui, não tem a ver com Santo não. É horror de abóbora mesmo hahaha Se tivesse eu diria com orgulho https://t.co/anHWQkXoZX — Taís Araújo (@taisdeverdade) May 16, 2017

Leia também:

Após recusar prato feito por Ana Maria Braga, Taís Araújo se desculpa com brigadeiros e doce...de abóbora!







om:cms -->