Site francês apresenta Anitta como "cantora, atriz e modelo brasileira"

Anitta está rebolando na cara do mundo inteiro nos últimos tempos. A carreira internacional da Poderosa está de vento em popa, tanto que ela até já se apresentou em alguns programas de TV gringos.

A fama de Anitta se espalhou e chegou até a França. No site da Fun Radio, ela é apresentada como "cantora, dançarina, atriz e modelo brasileira". A matéria destaca ainda que a "bomba brasileira" faz o maior sucesso também nas redes sociais, com mais de 20 milhões de seguidores no Instagram.

Animada com a repercussão internacional, Anitta compartilhou a reportagem no twitter:

Quando sai uma matéria sobre você que você não sabe nem ler... Qual a dúvida que já fui atrás de professor de francês? https://t.co/jGM65Cinmo — Anitta (@Anitta) 25 de setembro de 2017