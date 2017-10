Anitta é flagrada pela primeira vez com o novo namorado

O eleito 01/10/2017 | 16h54 Atualizada em

O namorado novo de Anitta, até ontem, era apenas citado por sites de notícias sobre celebridades. A Poderosa se mantinha discreta quanto ao eleito, mas ontem o mistério acabou.

A cantora foi flagrada pela primeira vez ao lado do empresário Thiago Magalhães, com quem assumiu o romance em julho. O casal desembarcou no Aeroporto do Galeão, no Rio, após uma temporada nos Estados Unidos.

Quem "entregou" o namoro de Anitta foi David Brazil, que contou tudo em um vídeo nas redes sociais:

"Pena eu tenho de vocês, inveja eu tenho dela, Anitta. Por que? Porque acabei e ver uma foto no celular... É gostoso, sarado... Tiago é uma delícia", disparou o promoter.