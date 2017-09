Teatro na rua e festival de cinema acessível: cinco opções de graça para o seu fíndi

Entretenimento na faixa 22/09/2017 | 10h12 Atualizada em





Teatro Mototóti completa dez anos e faz performance especial

Histórias do Mundo é uma das atrações da companhia teatral Foto: Karinne Santos de Mattos / Divulgação

Comemorando 10 anos de sua formação, o Teatro Mototóti faz uma performance especial no Bairro Humaitá, para celebrar a data. O projeto independente de arte de rua, realizado pelo Mototóti há três anos no local, tem como objetivo ocupar o parque com atividades regulares, fomentando a formação de plateia a longo prazo e trazendo a comunidade para a rua. Entre as atrações, aula de pilates e o espetáculo Histórias do Mundo, um dos principais da companhia.



— Onde: Parque Mascarenhas de Moraes, Avenida José Aloísio Filho, no Bairro Humaitá

— Quando: neste domingo, a partir das 15h

Casa de Cultura recebe festival de cinema acessível

Neste domingo, tem Meu Malvado Favorito Foto: Universal Pictures / Divulgação

Depois da exibição de Malévola, em agosto, o Festival de Cinema Acessível Kids segue sua programação com um dos grandes sucessos da Disney, Meu Malvado Favorito (2010). As obras do festival contam com os recursos de audiodescrição, legendas explicativas e Língua Brasileira de Sinais.

A audiodescrição permite ao público com deficiência visual (pessoas cegas ou com baixa visão) ter acesso aos filmes por meio da descrição dos elementos visuais da obra. Além disso, pessoas sem deficiência recebem vendas para fechar os olhos e assistir ao filme de uma maneira diferente.



— Onde: Sala Paulo Amorim, da Casa de Cultura Mario Quintana, Andradas, 736

— Quando: neste domingo (24), a partir das 15h

Domingo tem música e arte na Praça Isabel, A Católica

Em mais uma edição da feira Me Gusta, a galera pode curtir arte, moda, música e gastronomia, além de ocupar uma das praças mais legais da região Central da Capital. No palco montado no local, se apresentam nomes como Fulana Punk e Allseeone (rock) e Ladeira da Leonor (samba).



— Onde: Praça Isabel, A Católica, entre as avenidas Praia de Belas e Borges de Medeiros

— Quando: neste domingo (24), a partir das 13h.

Quinteto de Metais apresenta repertório de bossa nova e clássicos

Quinteto é formado por professores da UFBA Foto: Reprodução / Facebook

Dentro da programação do Sonora Brasil, evento do Sesc, Montenegro recebe a apresentação do Quinteto de Metais da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Formado pelos músicos Heinz Schwebel (trompete), Joatan Nascimento (trompete), Lélio Alves (trombone), Celso Benedito (trompa) e Renato Pinto (tuba), todos professores da instituição, o grupo apresenta versões de sucessos da bossa nova e da música clássica.



— Onde: Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Rua José Carlos de Oliveira, 120, em Montenegro

— Quando: neste sábado (24), às 20h.

Redenção recebe evento para criançada

No evento Arte na Praça: o Triângulo das Crianças, que faz parte das atividades culturais permanentes da 11ª Bienal, é uma grande pedida para a gurizada, no domingo. Comandados pelo pintor Britto Velho, os pequenos pintores vão ganhar material para pintar com os artistas gaúchos Marcelo Pferscher, Cho Dorneles, Henrique Radomsky, Ena Lauter, Lenora Rosenfield, Marli Leal da Silva, Maria Ines Salvatore e Suzana Albano.



— Onde: Parque da Redenção, na frente do Colégio Militar

— Quando: neste domingo, às 10h. Em caso de chuva, o evento será adiado.



