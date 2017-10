Em capítulo tenso de "A Força do Querer", atuação fraca de Fiuk é o assunto mais comentado na web

Noveleiros 03/10/2017 | 08h13 Atualizada em

Na reta final de A Força do Querer, cada capítulo é tiro, porrada e bomba. O de ontem, por exemplo, foi marcado por um tiro que pode mudar muita coisa na vida de vários personagens.

Depois de mais uma mentira de Ritinha (Isis Valverde), Ruy (Fiuk) saiu de casa atordoado, com uma arma na mão, disposto a acabar de vez com o rival, Zeca (Marco Pigossi). O playboy nem imagina que é a sereia quem vive correndo atrás do ex, jogando charme, fazendo propostas tentadoras e investindo pesado no poder que ainda tem sobre o caminhoneiro.

Mas Ritinha inverteu o jogo e disse ao marido que é Zeca quem a procura. Aí, lascou-se! Zeca tomou um tiro que nem merecia e vai ficar em estado grave.

O que chamou a atenção do público que acompanha a novela foi a atuação fraca de Fiuk. Em cenas que exigiam muito do ator, ele deixou a desejar e mostrou um verdadeiro abismo que existe entre ele e o o ótimo Marco Pigossi. Aliás, Fiuk destoa de todo o elenco, ainda mais poe estar em um núcleo que reúne Maria Fernanda Cândido, Isis Valverde, Dan Stulbach e a incrível estreante Carol Duarte. É uma pena, afinal, Ruy é um personagem complexo, que renderia muito mais nas mãos de um ator bem preparado.

Na internet, o público não perdoou a atuação de Fiuk:

até nois com 9 anos mentindo pra nossa mãe que tava doente pra faltar aula atuávamos melhor do que fiuk #AForcaDoQuerer — pedro rafhael (@falarafha) October 3, 2017

Essa cena tinha tudo pra ser otima, más tinha o Fiuk e sua falta de talento expressivo #AForçaDoQuerer pic.twitter.com/PyxtRnmo5i — A Fazenda (@FasAFazendaOFC) October 3, 2017

PARABÉNS PIGOSSI, PARABÉNS POR CARREGAR A CENA NAS COSTAS #AForçaDoQuerer — arthur (@bsthur) October 3, 2017

nessa cena temos um ótimo ator, e o fiuk #AForçadoQuerer pic.twitter.com/LYHqLhz2Ea — Snap: joauvitu (@espeertoh) October 3, 2017

Dedé já pode dar aulas de interpretação pro fiuk #AForçaDoQuerer — wildhorse (@gtaisla) October 3, 2017