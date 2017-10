VÍDEO: Rock na Restinga é a aposta de Alexandre Bernicker

Estrelas da Periferia 03/10/2017 | 07h00 Atualizada em

A Restinga está acostumada a ver brotar por suas ruas nomes do funk, do pagode e do rap, gêneros que predominam por lá. Porém, nos últimos anos, surgiu na região um roqueiro que começa a chamar atenção: Alexandre Bernicker, 35 anos, conhecido como Alex.. O músico começou ainda na adolescência, mas teve que deixar o sonho um pouco de lado quando entrou para o Exército, aos 22 anos. Porém, no começo deste ano, o amor pelo rock falou mais alto, e ele decidiu retomar a carreira.

Ajudado pelos filhos Arthur, 12 anos, e André 10, criou um canal no YouTube e passou a gravar vídeos caseiros com releituras de sucessos do gênero, como Losing My Religion, do R.EM., uma de suas melhores performances, aliás.

Feito em casa

— Aprendi a falar inglês e levei adiante a ideia deles de criar o canal. Fiz tudo aqui em casa mesmo. Juntei meus instrumentos, como cajon (instrumento de percussão), violão, guitarra e ukelelê. Gravei e fiz a edição — revela Alex, que também trabalha como segurança em um condomínio no Bairro Hípica.

Aliás, ele se diverte com as reações de quem o conhece em seus dois trabalhos:

— Quando me veem trabalhando, todo sério, as pessoas ficam impressionadas como eu “viro a chave” na hora de fazer o show. E tocando rock!



Leia mais

VÍDEO: Conheça a cantora que comanda uma oficina de flauta doce em escola de Porto Alegre



Desde que retomou sua carreira, Alexandre consegue uma média de quatro shows mensais, sendo um fixo, às sextas-feiras, em Ipanema. A curiosidade no retorno, ele comenta, é o fato de que ainda não fez nenhum show no seu bairro de origem.

Leia mais

Conheça o Samba da Velha, que criou roda de samba que reúne centenas de pessoas na Restinga



— Não sei muito bem se é pelo fato de eu não ter procurado muito, por saber que, aqui, rolam mais pagode e funk. Mas o fato é que ainda não me apresentei na Restinga — comenta.

Além das excelentes releituras de rock que mostra no seu canal e nos shows, Alex é um compositor de mão-cheia. Entre as faixas que ele já escreveu, estão Rita e Vida Decente, que vêm entrando no repertório de seus shows, aos poucos. Enquanto tenta inserir suas faixas nos espetáculos, ele acalenta um sonho:

— Já compus de tudo, bossa nova, rock, reggae. Mas meu sonho é viver de música. Ainda vou conseguir tirar meu sustento das minhas canções.



Pitaco

O produtor artístico Adriano Brasil fala sobre o músico:

— Interessante conhecer o trabalho de um cara que faz rock na Restinga. É fundamental que nomes como o do Alex apareçam mais na mídia, porque a periferia não é só funk e pagode. Ele me parece um músico experiente, que domina vários instrumentos e tem um belo vocal. Se emplacar suas músicas, ouviremos falar bastante dele.





Aqui, o espaço é todo seu

— Para falar com Alex, ligue para 8480-0806.

— Para participar da seção, mande um pequeno histórico da sua banda, dupla ou do seu trabalho solo, músicas e vídeos e um telefone de contato para jose.barros@diariogaucho.com.br.