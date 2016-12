Veja 6 ideias para ganhar um dinheirinho extra no período de férias

Faça você mesmo 23/12/2016 | 15h33 Atualizada em

Com mais tempo livre, é possível dar uso às suas habilidades para oferecer cursos, consultorias e soluções para potenciais clientes.



Muitas famílias, embora em férias no trabalho, se veem no corre-corre em casa para dar conta da alimentação e diversão dos filhos, por exemplo. O que pode configurar uma bela ocasião para quem é bom de cozinha e está disposto a fazer lanches e almoços para fora.

Já quem tem habilidade em idiomas ou em outro campo específico de conhecimento pode aproveitar as redes sociais para organizar e divulgar cursos. Veja as dicas:

1. Venda suas habilidades: organize cursos e divulgue-os em redes sociais e em sites de coletivos e complexos culturais. Se você é professor fluente em idiomas ou especialista em aplicações financeiras, por exemplo, tem algo a ensinar – e pelo qual provavelmente haverá quem pague.

2. Alimentação: se você é bom de forno, pode se oferecer para preparar ceias de final de ano e até lanches e almoço para telentrega – na época de férias, as pessoas permanecem mais tempo com os filhos em casa e, por falta de tempo ou disposição, tendem a procurar comida pronta.

3. Serviços a domicílio: muitas pessoas têm talentos que podem capitalizar. Alguns exemplos são decoração de casa, serviços de cuidados pessoais e até organizar roupeiros e armários, aproveitando aquela tentação de muitas pessoas em iniciar o ano com o lar em ordem. Vale oferecer seus serviços nas redes sociais e para os conhecidos.

4. Reforçar o comércio: embora a maior parte do comércio já tenha contratado, sempre há possibilidade de buscar vagas temporárias como vendedor, balconista e estoquista em lojas e nos supermercados, inclusive no Litoral. Visite as agências do empregos, atualize seu perfil no LinkedIn e bata nas portas de estabelecimentos comerciais. Veja mais dicas nesta reportagem sobre as vagas no Litoral.

5. Vender coisas que você não usa na internet: com o pagamento do 13º salário, as pessoas que já receberam a grana estão com mais dinheiro na conta e se dispõem a procurar produtos pela internet. Aproveite para ofertar aqueles itens que você não utiliza mais, como ferramentas, smartphones, bicicletas, enfeites, roupas etc.

6. Reparo e montagem: quem tem gosto pelo faça você mesmo pode se oferecer para fazer pinturas, reparos e até instalações em casa (da TV ou do rack comprados no Natal, por exemplo). Uma dica de divulgação é imprimir um pequeno folheto e distribuí-lo nas caixas de correios da vizinhança.