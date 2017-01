Veja 10 dicas para poupar na compra do material escolar 

Barbada ZH 17/01/2017 | 16h44 Atualizada em

Para quem ainda está atolado pagando as contas das compras de Natal, lá vem mais uma despesa para as famílias com crianças e adolescentes: a compra do material escolar para o ano letivo que se aproxima.

Quem se preparou já organizou um espaço no orçamento para a despesa, mas ainda há tempo de poupar alguns trocados nas compras. Em 2017, os itens estão com aumento nos preços de 5% a 10% em relação ao ano passado, de acordo com a Associação Brasileira dos Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares e de Escritório (Abfiae). O reajuste é próximo da inflação projetada para o ano pelo IBGE, de 6,9%.



Para aproveitar uma chance de economizar, começa em 25 de janeiro a Feira do Material Escolar, na Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre. Aberta diariamente (exceto aos domingos) até 4 de março, a feira terá a venda de kits com materiais básicos no valor de R$ 14,40 e as compras podem ser parceladas em até quatro vezes sem juros para valores acima de R$ 150.

Para te ajudar a garimpar descontos, confira 10 dicas do presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin), Reinaldo Domingos:



- Programe-se: material escolar é uma despesa que pode ser prevista com antecedência. Para as famílias com crianças e adolescentes em idade escolar, tão certo como o calor em janeiro é a busca por cadernos mais baratos e canetas que não vão se perder durante o ano. Poupe durante o ano anterior para esse gasto, para não comprometer as finanças no início do novo ano.



- Respeite seu poder aquisitivo: vá às compras tendo em mente o padrão de vida que você tem, pesquise e considere a variação de preços entre lojas. Se estiver endividado, procure artigos mais em conta. Se puder investir, compre materiais mais caros que durem mais tempo.



- Negocie valores: se for pagar à vista, aproveite para negociar um desconto. Com a Medida Provisória que tornou legal a diferença de preços conforme o modo de pagamento, é uma oportunidade de gastar menos.



- Procure pais de alunos veteranos para livros didáticos: exemplares usados podem ser uma boa pedida para economizar. Livros didáticos costumam ser referentes ao ano e, por isso, têm vida útil de um ano para cada aluno. Observe se o livro está em boas condições e combine um empréstimo ou venda com os pais do aluno mais velho.



- Junte-se com outros pais: a união faz a força. E o desconto. Reunir outros pais que estão na mesma situação que você e comprar os materiais em grande quantidade em atacado pode valer mais a pena na ponta do lápis.



- Pesquise em pelo menos três lojas: bater perna atrás do melhor preço é o lema do material escolar. Se comprar tudo no mesmo lugar, converse com o gerente por um desconto no valor total. Opte pelo melhor valor.



- Converse com seus filhos: é importante incluí-los no processo e dialogar sobre o orçamento disponível. Diminui o risco da criança ou adolescentes se deixar levar pelo impulso na hora das compras.



- Personalize: o bonito sai caro e os materiais de personagens famosos costumam ter um valor mais alto. Busque cadernos e agendas que podem ser customizados pela própria criança ou adolescente.



- Reaproveite: quem guarda apontador tem! Itens duráveis vão sobreviver o ano escolar. Invista, se possível, em artigos resistentes que possam ser usados no ano seguinte.



- Se parcelar, que sejam poucas vezes: na impossibilidade de pagar à vista, é preferível assumir o menor número de parcelas possível e que caibam no bolso da família. Material escolar não deve ser uma dívida do ano inteiro.