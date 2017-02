VÍDEO: 5 dicas para aprender a sambar com a Rainha do Carnaval de Porto Alegre

Lady 24/02/2017 | 07h00 Atualizada em

Ainda é sexta-feira, mas, mesmo que os desfiles das escolas de samba da Capital tenham sido transferidos para 23, 24 e 25 de março, o clima de Carnaval já toma conta da cidade. Para quem vai curtir a folia nos blocos, clubes ou nas festas na praia, ou para quem quer chegar no desfile só no sapatinho, o Lady traz uma aula básica de samba com a mestra no quesito.



Leia outras notícias sobre famosos e entretenimento



A professora convidada para a missão não poderia entender mais do assunto: Raquel Sampaio, 26 anos, é a Rainha do Carnaval de Porto Alegre 2017, representando a tribo Guaianazes. Para as mais travadinhas, a musa da folia manda o seu recado:



– Também sou muito tímida. Antes de me envolver ativamente, eu amava Carnaval, só não sabia dançar. Mas o samba contagia! Basta ter molejo e força de vontade.



Escolha seu samba favorito e aumente o som!



Saiba como aderir à tendência do sereísmo, em alta neste verão



1) Mantenha a postura

Antes de começar a balançar o esqueleto, tome cuidado com a postura. Mantenha o corpo reto, mas solte os ombros. Levante o olhar e deixe o queixo ereto.



2) Mexa os quadris

O movimento dos quadris é fundamental. Capriche no molejo! Vale a pena ensaiar em casa, na frente do espelho, sem se preocupar ainda com o samba no pé.



3) Direita, esquerda e... vai!

Hora de usar os pés. Comece alternando o direito e o esquerdo, em pequenos passos, em frente à linha do corpo. Vale fazer marcações no chão para ajudar. Primeiro, vá devagar e sem se preocupar com os braços nem com o quadril. Depois, tente aumentar o ritmo.



4) Braços sempre em movimento

Lembra da dica de deixar os ombros soltos? Isso é importante para movimentar os braços enquanto dança. Vale alterná-los com os movimentos dos pés – o pé esquerdo encontra o braço direito em frente ao corpo, e vice versa. Tente abrir e fechar ou balançar os braços acima e abaixo da linha dos ombros. Eles deixam o samba mais gracioso!



5) Tudo junto e misturado

Quando estiver mais confiante nos passos, aumente a dificuldade: basta juntar todas as dicas até aqui. Deixe a batida do samba marcar seus passos, sinta a música e caia na folia!