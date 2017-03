Prefeitura disponibiliza nova guia para quem ainda não quitou o IPTU

Imposto 13/03/2017 | 17h18 Atualizada em

Para quem perdeu o primeiro prazo de pagamento do IPTU, é possível emitir uma nova guia de pagamento, desta vez, com vencimento no dia 31 de março. A primeira parcela venceu em 8 de março e quem deixou passar pode pegar no site da Prefeitura a nova guia, informando a inscrição do imóvel ou o endereço. As próximas guias serão encaminhadas mensalmente.



Contribuintes que preferirem quitar o IPTU 2017 numa parcela única ou negociar eventuais atrasados podem acessar o site da Secretaria da Fazenda ou comparecer na Loja de Atendimento da Secretaria Municipal da Fazenda (Travessa Mário Cinco Paus, s/nº), das 9h às 16h.



Os bancos conveniados para pagamento são Caixa Econômica Federal, Banrisul, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Citibank, Santander e Sicredi - ou o pagamento também pode ser feito em casas lotéricas, até R$ 1 mil por guia.



Os contribuintes que desejarem cadastrar a cobrança em débito em conta devem contatar a Loja de Atendimento da Secretaria Municipal da Fazenda.



Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 156 (opção 4) ou pelo e-mail atendimentofazenda@portoalegre.rs.gov.br. Para ligações de fora de Porto Alegre, o contato é (51) 3289-0156.