Guerrinha: Grêmio voltou a fazer o que tinha que ser feito

Após dois jogos sem vitória e com atuações capengas, o Grêmio fez o que tinha de fazer contra um Guarany esforçado, mas pouco qualificado . O Tricolor goleou por 4 a 1 e jogou um segundo tempo sem correr riscos.

Agora, o Tricolor vai receber o Brasil de Pelotas, mais uma vez com o favoritismo na mochila e todas as condições de seguir vivo no Gauchão.