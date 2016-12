Saiba o que abre e o que fecha no fim de semana de Natal

Atenção 21/12/2016 | 21h34 Atualizada em

Como o feriado de Natal vai cair no final de semana, a tendência é de que boa parte da população faça viagens curtas ou permaneça em suas cidades. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), haverá reforço na fiscalização nas principais vias de acesso ao Litoral (Freeway, BR-101 e BR-116) e Interior (BR-386 e BR-390), com maior número de radares móveis, etilômetros e unidade aérea.

O movimento nas estradas deve se concentrar na noite de sexta-feira e no final da tarde de domingo. A Concepa estima que 90 mil veículos passem pela Freeway no período de Natal.

Conforme a Fecomércio-RS, 63,6% das compras de presentes de Natal serão feitas no comércio de rua e 24,2% nos shoppings, com movimento intenso em lojas de vestuário e brinquedo. Cada pessoa deverá comprar, em média, cinco presentes, o que indica um movimento intenso nos pontos de vendas nos dias que antecipam o Natal.

O final de semana de Natal deve alterar os horários de alguns serviços e de parte do comércio. Na Capital, o Sindilojas deve seguir o que foi acertado em convenção coletiva, e o atendimento no sábado terá limite de horários diferenciados dos sábados comuns. Para quem deixou para a última hora a compra de presentes ou precisa acertar os últimos detalhes das celebrações, vale conferir como está previsto o atendimento em lojas e serviços.

O que abre e o que fecha no feriado

As agências bancárias abrem normalmente para atendimento ao público no dia 23, sexta-feira. As contas de consumo (água, luz, telefone e tevê a cabo), bem como os carnês que estiverem com vencimento nas datas em que as agências estiverem fechadas, poderão ser pagos no primeiro dia útil seguinte aos feriados, sem a incidência de multa por atraso.

Conforme o Sindilojas da Capital, o funcionamento do comércio no sábado seguirá o que está previsto na Convenção Coletiva: nas lojas de shopping terá o limite das 18h e até as 19h nos demais estabelecimentos. No domingo, dia 25, os proprietários poderão abrir as lojas, mas sem funcionários.

Supermercados estarão abertos normalmente na sexta-feira, mas e no sábado podem fechar mais cedo, a critério de cada empresa. No domingo de Natal, estarão fechados.



Já o Mercado Público de Porto Alegre atende em horários diferenciados. Na sexta, das 7h30min às 20h. No sábado, das 7h30min às 17h.

Lotação não tem mudanças de horário. Nos dias 23 e 24, tabela normal de horário nos ônibus, equivalentes aos dias da semana. No domingo, dia 25, será passe-livre (tabela de domingo/feriado).



Os horários serão mantidos conforme a tabela normal de sexta, sábado e domingo, sem alterações.

BarraShoppingSul: as lojas abrem na sexta-feira das 10h até meia-noite. No sábado, das 9h às 18h. No domingo, abertura opcional entre 14h e 20h. A Praça de Alimentação funciona no sábado das 10h às 18h e no domingo tem abertura opcional das 10h às 21h.

Bella Vista Plaza: sexta-feira, lojas abrem das 10h às 21h e alimentação, das 10h às 23h (farmácia abre uma hora antes). No sábado, lojas e farmácia funcionam das 9h às 17h (alimentação abre às 10h). No domingo, apenas a farmácia abre das 9h às 23h.

Bourbon Assis Brasil: lojas e quiosques funcionam na sexta-feira das 10h às 23h (abertura opcional às 9h), no sábado, das 9h às 18h. No domingo de Natal, abertura opcional das 14h às 20h. A Praça de Alimentação funciona no sábado das 9h às 18h e tem abertura opcional no domingo, das 11h às 22h.

Bourbon Shopping Country: lojas e quiosques funcionam na sexta-feira das 10h às 23h (abertura opcional às 9h). No sábado, das 9h às 18h. No domingo de Natal, opcional das 14h às 20h. A Praça de Alimentação funciona no sábado das 9h às 18h e, no domingo, tem abertura opcional das 11h às 22h. Restaurantes abrem no sábado das 11h30min às 16h e são opcionais no domingo.

Bourbon Shopping Ipiranga: lojas e quiosques funcionam na sexta-feira das 10h às 23h (abertura opcional às 9h). No sábado, das 9h às 18h. No domingo de Natal, opcional das 14h às 20h. A Praça de Alimentação funciona no sábado das 9h às 18h, e no domingo tem abertura opcional das 11h às 22h. Restaurantes abrem no sábado das 11h às 18h e são opcionais no domingo.

Bourbon Shopping Wallig: lojas e quiosques funcionam na sexta-feira das 10h às 23h (abertura opcional às 9h). No sábado, das 9h às 18h. No domingo de Natal, abertura opcional das 14h às 20h. A Praça de Alimentação funciona no sábado das 9h às 18h. No domingo, tem abertura opcional das 11h às 22h. Restaurantes abrem no sábado das 11h30min às 16h, e são opcionais no domingo.

DC Shopping: sexta-feira, aberto das 10h às 21h, no sábado, das 10h às 17h. Fechará no domingo.

Moinhos Shopping: lojas e quiosques funcionam na sexta-feira das 10h às 23h (abertura opcional às 9h). No sábado, das 9h às 18h. No domingo de Natal, abertura opcional das 14h às 20h. A Praça de Alimentação abre na sexta-feira das 10h às 23h, no sábado, das 9h às 18h, e no domingo, das 11h às 22h, opcional.

Porto Alegre Center Lar: lojas e quiosques funcionam na sexta-feira das 10h às 23h (abertura opcional às 9h). No sábado, das 9h às 18h. No domingo de Natal, abertura opcional das 14h às 20h. A Praça de Alimentação abre na sexta-feira das 10h às 23h. No sábado, das 9h às 18h. No domingo, das 11h às 22h, opcional.

Rua da Praia Shopping: na sexta-feira, abre em horário normal, e no sábado, lojas, quiosques e praça de alimentação funcionam das 9h às 18h. No domingo de Natal, o shopping estará fechado.

Shopping Iguatemi: na sexta-feira, lojas e shopping abrem das 10h às 23h. No sábado, lojas e shopping estarão abertos das 10h às 18h e no domingo, o shopping abre das 11h30min às 22h e lojas têm abertura opcional das 14h às 20h. Alimentação e lazer têm abertura opcional das 11h30min às 22h.

Shopping João Pessoa: no sábado, lojas e quiosques abrem das 9h às 18h e a Praça de Alimentação, das 10h às 18h, podendo antecipar para 9h. No domingo, lojas e quiosques têm abertura opcional das 12h às 18h, podendo estender até 20h. E a Praça de Alimentação tem abertura das 12h às 20h, podendo antecipar para 11h.

Shopping Paseo: na sexta-feira, funcionará normalmente das 10h às 22h. No sábado, abre das 10h às 17h. No domingo, não efetuará atendimento ao público.

Shopping Praia de Belas: na sexta-feira, o shopping funciona normalmente das 10h às 23h, e no sábado, das 10h às 18h. No domingo, lojas têm abertura opcional das 14h às 20h, e Praça de Alimentação e opções lazer, também opcionais das 11h30min às 22h.

Shopping Total: na sexta-feira, as lojas abrem das 10h às 22h e opcional a partir das 9h. Praça de Alimentação e restaurantes funcionam das 11h às 22h. No sábado, lojas abrem das 10h às 18h, opcional a partir das 9h. Praça de Alimentação e restaurantes das 11h às 18h. No domingo, operações fechadas.

Viva Open Mall: no sábado, lojas e alimentação abrem das 10h às 18h e fecham no domingo.